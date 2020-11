Vifor Pharma: Stabilisierung nach dem Absturz

Die Aktie der Vifor Pharma pendelte in den ersten neun Monaten des Jahres zwischen 800,00 und 900,00 Schweizer Franken. Am 22. Oktober brachen die Notierungen jedoch massiv ein. Der Kurs ermäßigte sich auf 131,35 SFr. und konnte in der Spitze nur noch bis auf 135,10 SFr. vordringen.

Dieses Kursniveau konnte erst am 12. Oktober wieder erreicht werden, als der Kurs ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung