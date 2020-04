Vifor Pharma: Das dürfen Sie auf keinen Fall vergessen!

Weitere Suchergebnisse zu "Vifor Pharma":

Am 06.04.2020, 02:00 Uhr notiert die Aktie Vifor Pharma an ihrem Heimatmarkt SIX Swiss Ex mit dem Kurs von 133.72 CHF. Das Unternehmen gehört zum Segment "Arzneimittel".

Die Aussichten für Vifor Pharma haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Vifor Pharma führt bei einem Niveau von 42,95 zur Einstufung "Hold". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 60,28 ein Indikator für eine "Hold"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Hold".

2. Dividende: Derzeit schüttet Vifor Pharma nur leicht niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Arzneimittel. Der Unterschied beträgt 0,06 Prozentpunkte (1,49 % gegenüber 1,55 %). Wegen dieser geringen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Hold".

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 0,71 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Gesundheitspflege") liegt Vifor Pharma damit 2,06 Prozent unter dem Durchschnitt (2,77 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Arzneimittel" beträgt -1,97 Prozent. Vifor Pharma liegt aktuell 2,68 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".