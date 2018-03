Vifor Pharma: Jacques Theurillat soll in Verwaltungsrat einziehen

Zürich (awp) - Beim Pharmaunternehmen Vifor kommt es zu Wechseln im Verwaltungsrat: Nach seiner Ernennung zum Chef des amerikanischen Biotechnologieunternehmens Corvidia Therapeutics hat Marc de Garidel entschieden, sich aus dem Vifor-Aufsichtsgremium zurückzuziehen. Neu soll Jacques Theurillat an der Generalversammlung am 15. Mai in den Verwaltungsrat gewählt werden.

Der Schweizer Jacques Theurillat sei Finanzexperte mit über drei Jahrzehnten Führungserfahrung, die er bei Gesundheits- ... Mehr lesen…

