Vieworks präsentiert auf der VISION 2018 neues Kamerasortiment

Anyang, Südkorea und Stuttgart, Deutschland (ots/PRNewswire) -Vieworks, ein globaler Marktführer für maschinelles Sehen,präsentiert auf der VISION 2018 (Stand Nr. IE62) in Stuttgart,Deutschland, seine aktuellen Industriekameras. Vieworks wird über denjemals größten Stand in der Geschichte des Unternehmens verfügen, umsein bevorstehendes 20. Gründungsjubiläum zu feiern.Das Hauptthema der Ausstellung lautet: "Vieworks, Ihr Partner fürVision" ("Vieworks, Your Vision Partner"). Vieworks wird nicht nursein Sortiment an Kameras mit unglaublich hoher Auflösung und hoherGeschwindigkeit ausstellen, sondern Kunden auch zu Kameralösungenentsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse beraten.Das dieses Jahr im Vordergrund stehende Produkt ist dieCMOS-Kamera mit 155 Megapixel - die bisher weltweit höchste Auflösung- aus dem VHR-Sortiment (Vieworks High Resolution). Vieworks wirdaußerdem die VTM-16K vorstellen, die mit dem Gold 2018 Award, der vonVision Systems Design vergeben wird, ausgezeichnet wurde. Die VTM-16Kist eine TDI-Zeilen-Multispektralkamera, die auf Vieworks'herausragender Hybrid Image Sensor-Technologie basiert und über VTDImit hoher Empfindlichkeit und Geschwindigkeit verfügt.VC-155 - CMOS-Kamera mit weltweit höchster Auflösung von 155Megapixeln- Auflösung von 155 Megapixeln mit 3,5 um Pixelgröße- 16.384 x 9.440 Pixel mit 66,1 mm in der Diagonalen- CoaXPress Interface bis zu 15 fps bei 25 Gbps mit 4 CH- Full Camera Link-Schnittstelle bis zu 4,2 fps- Flat-Field-Korrektur- 2 x Binning - unabhängig in horizontaler und vertikalerRichtungVTM-16K - 16k TDI-Zeilen-Multispektralkamera- hohe Geschwindigkeit und geringer Stromverbrauch- 16k TDI-Zeilen-Multispektralkamera mit 5,0 um Pixelgröße- 16.384 x 280 Pixel mit M95 Mount- Zeilenrate von bis zu 300 KHz- CoaXPress-Schnittstelle- bidrektionaler Betrieb mit bis zu 280 TDI-Stufen- individuelle Bandwahl (rot, grün, blau und weiß/NIR)Vieworks wird nicht nur eine große Auswahl seinerIndustriekamera-Produkte und Dienstleistungen vorstellen, sondernanlässlich der Messe auch verschiedene Veranstaltungen ausrichten,wie ein Golfspiel und eine Bierparty. Besuchen Sie den Stand vonVieworks auf der VISION 2018 vom 6. bis 8. November 2018 auf derMesse Stuttgart, wo das geschulte Personal von Vieworks gerne IhreFragen beantwortet, persönliche Demonstrationen anbietet undgemeinsam mit Ihnen neue Möglichkeiten erörtert.Informationen zu Vieworks Co., Ltd.Durch hochmoderne Technologie bietet Vieworks der Industrie fürmaschinelles Sehen ein breites Angebot von Industriekameras,einschließlich ultrahochauflösender Kameras mit der firmeneigenenPixel-Shift-Technologie. Vieworks wendet außerdem thermoelektrischeKühltechnologie (Thermoelectric Cooling Technology, TEC), die selbstbei hohen Umgebungstemperaturen eine stabile Kameraleistungermöglicht, sowie seinen Hybrid Time Delayed Integration-(TDI-)Sensor an, um die 'VTDI'-Serie einzuführen, die sich durch hoheGeschwindigkeit auszeichnet, ohne an der hohen Empfindlichkeiteinzubüßen. Vieworks verfolgt das Ziel, nicht nur ultrahochauflösendeKameratechnologien weiterzuentwickeln, sondern auch ein praktischeresund präziseres Qualitätsmanagement für industrielle Betriebsstandorteund Systeme zu ermöglichen. Weitere Informationen erhalten Sie unterwww.vieworks.com.Informationen zu VISIONDie VISION, die weltweit größte Handelsmesse für maschinellesSehen, wird dieses Jahr vom 6. bis 8. November 2018 in Stuttgartstattfinden. Die Messe, die alle zwei Jahre veranstaltet wird, decktdas gesamte Technologiespektrum für maschinelles Sehen ab. Die VISIONist nicht nur für ihre erstklassigen Aussteller bekannt, sondern auchfür ihre starke internationale Ausrichtung und verschiedenenBegleitprogramme. Eine feste Veranstaltung der Handelsmesse, die auchdieses Jahr stattfinden wird, ist das weltweit größte Vortragsforumfür maschinelles Sehen, die "Industrial VISION Days". WeitereHöhepunkte sind die "Integration Area", eine Sonderausstellung zu"Internationalen Standards für maschinelles Sehen" ("InternationalMachine Vision Standards") unter der Trägerschaft von EMVA und derIPC4 Vision-Stand, wo industrielle PCs (IPCs) ausgestellt werden.Foto -https://mma.prnewswire.com/media/774773/Vieworks_at_VISION_2018.jpgPressekontakt:Lucy HwangVieworks Marketing+82 70 7751 9625goldlight@vieworks.comOriginal-Content von: Vieworks Co., Ltd., übermittelt durch news aktuell