ViewRay schließt Vertrag über die Lieferung eines MR-bildgeführten Strahlentherapiesystems mit dem UniversitätsSpital Zürich ab

Radio-Onkologen an führendem Schweizer Universitätsspitalentscheiden sich im Rahmen der europäischen Ausschreibung für dieMRIdian-Linac TechnologieCleveland (ots/PRNewswire) - ViewRay, Inc. (Nasdaq: VRAY) gabheute den Vertragsabschluss mit dem UniversitätsSpital Zürich (USZ)in der Schweiz über ein bildgeführtes MRIdian®-MR-Linac-Systembekannt. Dieser Auftrag formalisiert die bereits angekündigteForschungsförderung durch das R'Equip-Programm des SchweizerNationalfonds (SNF). Nach der Inbetriebnahme wird das MRIdian-Systemim USZ das erste in der Schweiz und eines der ersten Linac-Systememit MR-Bildführung in Europa zur Behandlung von Patienten sein.Das USZ ist eine der renommiertesten Universitätskliniken inEuropa und bekannt für seine Leistungen in der medizinischenVersorgung und in der Forschung. Das Ausschreibungsverfahren des USZumfasste detaillierte technische Analysen und Bewertungen. MRIdianwurde im Rahmen des Zuschlags als das einzige System identifiziert,das alle technischen Anforderungen erfüllte und als Ersatzsystem indie vorhandenen Räume passte."MRIdian ermöglicht vor und auch während der Strahlenbehandlungeine MRI Bildgebung in bisher unerreichter Qualität und in Echtzeit,und macht damit erstmals eine adaptive Behandlung möglich ", sagteProfessor Matthias Guckenberger, Chefarzt der Klinik fürRadioonkologie am USZ. "Wir freuen uns, mit der hochentwickeltenMR-Bildgebung und der hervorragenden Bestrahlungsqualität von MRIdiandas Niveau unserer Patientenbehandlung weiter zu verbessern."Im Gegensatz zur konventionellen Strahlentherapie ermöglicht dasMRIdian-System eine qualitativ hochwertige MR-Visualisierung vonWeichteilen und der umliegenden Organe in diagnostischer Qualität.Diese neue technische Entwicklung ermöglicht eine tägliche Anpassungdes Bestrahlungsplans vor jeder einzelnen Bestrahlung, so dass aufanatomische Veränderungen, die während der Behandlung und im Laufeder Therapie auftreten können, schnell und dynamisch reagiert werdenkann.Diese Funktionen bieten den Strahlentherapeuten die Möglichkeit,die Zielgenauigkeit zu verbessern und somit höhere und potenzielleffektivere Strahlendosen zu applizieren.Einer der zentralen Schwerpunkte der MR-bildgeführtenStrahlentherapie mit MRIdian am USZ wird in der MR-geführtenadaptiven Strahlentherapie und insbesondere in der stereotaktischenRadiotherapie und Radiochirurgie liegen. Der MRIdian-Linac wird zudemin Zusammenarbeit mit der Eidgenössischen Technischen HochschuleZürich (ETH), eine der Top-Universitäten der Welt , für dieRadiomics-Biomarker-Forschung genutzt werden, um Therapieanalysendurchzuführen und Prognosen für das Therapieansprechen zu erstellen.Informationen zu ViewRayViewRay®, Inc. (Nasdaq: VRAY) entwickelt, fertigt und vermarktet dasMRIdian® Strahlentherapiesystem. MRIdian basiert auf einemproprietären hochauflösenden MR-Bildgebungssystem, das so konzipiertwurde, dass es den speziellen Herausforderungen und klinischenArbeitsabläufen in der modernen Radioonkologie gerecht wird. ImGegensatz zu MR-Systemen, die in der Röntgendiagnostik verwendetwerden, wurde MRIdians hochauflösender MR speziell für spezifischeProbleme, wie Veränderungen der Strahlqualität, Hauttoxizität undandere Sicherheitsaspekte entwickelt, die möglicherweise auftreten,wenn starke Magnetfelder mit hochenergetischen Strahlenwechselwirken. ViewRay und MRIdian sind eingetragene Marken vonViewRay, Inc.Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Aussagenin dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind,sind zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen beinhalten Risikenund Unsicherheiten, die dazu führen können, dass zukünftigeErgebnisse wesentlich von den angegebenen abweichen.Zukunftsgerichtete Aussagen betreffen Aussagen zur Möglichkeit einerverbesserten Dosisabgabe, einer beispiellosen Behandlungsqualität,einer verbesserte Zielgenauigkeit, der Einzigartigkeit und dasPotenzial für eine verbesserte Wirksamkeit und Patientenergebnisse zuliefern. Angesichts dieser Ungewissheiten wird dem Leser empfohlen,sich nicht zu sehr auf vorausschauende Aussagen zu verlassen. Zu denweiteren Risikofaktoren gehören unter anderem die Möglichkeitzusätzliche Mittel zu beschaffen, um die Geschäfts- undProduktentwicklungspläne von ViewRay weiter zu verfolgen, die mit derEntwicklung neuer Produkte oder Technologien verbundenenUnsicherheiten, der Wettbewerb in der Branche in der ViewRay tätigist und die allgemeinen Marktbedingungen. Diese zukunftsgerichtetenAussagen erfolgen zum Datum dieser Pressemitteilung. ViewRayübernimmt keine Verpflichtung, die zukunftsgerichteten Aussagen zuaktualisieren oder die Gründe zu aktualisieren, warum dietatsächlichen Ergebnisse von den in den zukunftsgerichteten Aussagenprognostizierten Ergebnissen abweichen, mit Ausnahme von gesetzlichvorgeschriebenen. Anleger sollten alle hier dargelegten Informationenberücksichtigen und sich auch über die Risikofaktoren informieren,die in den ViewRay Berichten und in anderen Dokumenten enthaltensind, die bei der SEC hinterlegt und unter www.sec.gov abrufbar sind.Logo - https://mma.prnewswire.com/media/560662/ViewRay_Logo.jpgPressekontakt:Michael SaracenVice PresidentMarketingViewRay, Inc.Telefon: +1 408-242-2994Email: media@viewray.comOriginal-Content von: ViewRay, Inc., übermittelt durch news aktuell