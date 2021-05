Vietnams TNI King Coffee eröffnet den ersten Coffee-Chain Store in den Vereinigten Staaten

Anaheim, Kalifornien (ots/PRNewswire) - Vietnams bekannteste und beliebteste Kaffeemarke - TNI King Coffee - öffnet heute die Türen für die Bewohner Kaliforniens. Die Filiale der aus Vietnam stammenden TNI King Coffee-Gruppe liegt strategisch günstig in Anaheim, Kalifornien, und weniger als 10 Minuten Fußweg vom Disneyland entfernt. Der Shop befindet sich im Herzen von Orange County - Anaheim Garden Walk - dem östlichen Outdoor-Einkaufs- und Unterhaltungszentrum des Disney Resorts, umgeben von beliebten Restaurantketten wie Cheesecake Factory, Bubba Gump usw. Dies ist die zweite Filiale von TNI King Coffee im Ausland. Der Konzern betreibt mehr als 50 Filialen in Vietnam, Südkorea und nun auch in den Vereinigten Staaten.Das Layout des Shops ist so gestaltet, dass es die Kultur des Ostens mit der des Westens verbindet und an Land und Leute in Vietnam erinnert. Der Grab & Go-Bereich bietet den Besuchern Bequemlichkeit und Komfort. Die Einrichtung des Shops stellt sicher, dass die lokal geltenden Covid-19-Vorschriften - wie Maskenpflicht, körperliche Distanz und häufige Desinfektion des Geschäfts - eingehalten werden.Der von Hand aufgebrühte Kaffee wird ausschließlich aus Kaffeebohnen hergestellt, die aus Vietnam und der ganzen Welt importiert werden. Neben dem von Hand aufgebrühten Kaffee bietet King Coffee auch verschiedene Mahlzeiten an - vietnamesisches Rindfleisch Pho, Banh Mi, Schinken & Schweizer Croissant, Caesar Salad zusammen mit einer großen Auswahl aus mehr als 20 beliebten Torten und Gebäck. Mit einer vielfältigen Menüauswahl ist King Coffee eine One-Stop-Station für jede Tageszeit - Frühstück, Brunch, Mittagessen und Abendessen. Darüber hinaus können Besucher die Produkte von King Coffee auch direkt im Laden kaufen."Die Eröffnung des ersten Restaurants in den USA markiert eine starke Entwicklung von TNI King Coffee auf dem Weltmarkt", sagte Le Hoang Diep Thao - Gründerin und CEO der Marke TNI King Coffee. Im Jahr 2020 wurde der internationale Markt von TNI King Coffee von 60 Ländern auf mehr als 120 Länder und Gebiete erweitert. Umsatz und Marktanteil stiegen um 200 %. Allein der russische Markt wuchs trotz der anhaltenden weltweiten Pandemie um 350 %.Die Eröffnung von TNI King Coffee in Anaheim, Kalifornien, markiert den allerersten globalen Expansionsplan des Kaffeemagnaten in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen plant, in diesem Jahr weitere 20 Filialen und bis 2022 insgesamt 100 Filialen in den Vereinigten Staaten durch Franchising zu eröffnen.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1516727/King_Coffee_Store_Anaheim_California.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/1516728/image_5001825_21845786.jpgPressekontakt:Ken NizamInternational Marketing ManagerMobil: (65) 9459 7504E-Mail: Ken.Nizam@tnicorporation.comOriginal-Content von: King Coffee, übermittelt durch news aktuell