Viertes internationales Animation-Festival des Flughafen Neu-Chitose für 2.-5. November 2017 geplant

Chitose, Japan (ots/PRNewswire) - Das Animation-Festival 2017 desFlughafens Neu-Chitose, ein internationales Animationsfilm-Festival,das komplett innerhalb des Flughafenterminal-Gebäudes stattfindenwird, ist für Donnerstag, 2. November bis Sonntag, 5. Novembervorgesehen.Während dieser vierten Ausgabe des Festivals tauschen sich sowohljapanische als auch internationale Animationsfilmer sowie Fans überdie international verbreitete Animationskultur aus, die in dreiVorführungsräumen innerhalb des Flughafens präsentiert werden soll.Ein internationaler Wettbewerb, der den Haupteil desAnimation-Festivals ausmacht, wird 44 Arbeiten aus 21 Ländernvorstellen. Diese Arbeiten wurden von 2,037 aus 85 Ländern undRegionen eingegangenen Werken ausgewählt. Im Vergleich zum letztenJahr wurden diesmal ca. 800 zusätzliche Filme eingereicht.Es werden auch besondere Filmvorführungen stattfinden. Gemeinsammit der "Bakuon (extrem laut) Filmvorführung", die eine volle, vonfür Konzerte verwendeten Lautsprechern erzeugte Klangdynamik bietet,werden Masaaki Yuasa's "Lu Over the Wall" und "MIND GAME" sowie auch"Legend of the Galactic Heroes -- My Conquest is the Sea of Stars",eine Sammlung von Werken von Yuri Norstein, der als Meister derAnimation bekannt ist, vorgestellt. "A Silent Voice" vomKomponisten Kensuke Ushio wird als Live-Score-Filmaufführungpräsentiert werden. Darüber hinaus soll während des Festivals "KUBOand the Two Strings" vor dem eigentlichen Kinostart in Japan gezeigtwerden.Außerdem werden im Center Plaza im zweiten Stock derAbfertigungshalle für Inlandsflüge, wo sich der Großteil derVeranstaltung abspielen wird, Ausstellungen und Workshops, die auchIndie Games vorstellen, stattfinden.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die offizielleWebseite:http://airport-anifes.jp/en/Pressekontakt:Yu KamagamiSekretariat des Exekutivausschusses des Animation-Festivals desFlughafen Neu-ChitoseTel.: +81-11-206-1280E-Mail: info@airport-anifes.jpOriginal-Content von: New Chitose Airport International Animation Festival Executive Committee, übermittelt durch news aktuell