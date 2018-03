Viertes Erfolgsjahr in Folge für die TÜV NORD GROUP: Mit Wissen das digital vernetzte Zeitalter gestalten und sichern (FOTO)

Hannover/Essen/Hamburg (ots) -- Konzern-Umsatz auf 1.184,8 Mio. EUR angestiegen (plus 2,7Prozent)- Betriebsergebnis (EBIT) wächst auf 77,5 Mio. EUR- Anteil des Auslandsgeschäfts: 26,4 Prozent- Zahl der Vollzeit-Beschäftigten: Anstieg auf 10.539 (plus 367)Im Bilanzjahr 2017 ist die TÜV NORD GROUP erneut profitabelgewachsen. Der Umsatz erhöhte sich auf 1.184,8 Mio. EUR, das EBITstieg auf 77,5 Mio. EUR. "Die digitale Transformation allerGeschäfts- und Lebensbereiche stellt neue Anforderungen an unserUnternehmen. Der Anteil digitaler Dienstleistungen wächst stetig. Füruns ist entscheidend, dass die digitalisierte Welt genauso sicher istwie die bisherige analoge Welt", sagte Dirk Stenkamp, Vorsitzenderdes Vorstands, bei der Bilanzpressekonferenz in Hannover.Finanzvorstand Jürgen Himmelsbach betonte, der Konzern sei finanziellsolide aufgestellt und nutze diesen Spielraum, gezielt in digitaleDienstleistungen und Innovationen zu investieren.Spitzenreiter beim Wachstum war 2017 der GeschäftsbereichMobilität, der beim Umsatz deutlich zulegen konnte (366,2 Mio. EUR;2016: 333,4 Mio. EUR). Maßgeblich dafür war die erfolgreicheMarktexpansion bei der Prüfung und Bewertung von Fahrzeugen nachSüddeutschland.Der Geschäftsbereich Industrie Service erwirtschaftete einUmsatzplus (551,5 Mio. EUR; 2016: 538,1 Mio. EUR). Nebeninternationalem Zuwachs sicherte sich die Kerntechnikspartebundesweit bedeutende Aufträge beim Rückbau von Kernkraftwerken.Im herausfordernden Rohstoffsektor konnte der GeschäftsbereichRohstoffe seine Marktposition behaupten. In der zweiten Jahreshälftezogen Auftragsgewinne deutlich an, mehrere verschobeneSeismik-Großprojekte stehen vor der Umsetzung. DieserGeschäftsbereich wird künftig verstärkt auchEngineering-Dienstleistungen anbieten.Der Geschäftsbereich Bildung verzeichnete eine stabileUmsatzentwicklung. Neben der erfolgreichen TÜV NORD Akademie treibtder Geschäftsbereich die zukunftsrelevante "Altenpflegeausbildung4.0" voran.Auch der Geschäftsbereich Aerospace zeigte 2017 einen stabilenVerlauf. Im Innovationsfokus steht eine Big-Data-gestützteSuchmaschine für Satellitenbauteile.Auf deutliche Zuwächse blickt der Geschäftsbereich IT. ImMittelpunkt standen unter anderem Prüf- undSicherheitsdienstleistungen von Rechenzentren, IT-Produkten undIT-Prozessen sowie Zertifizierungen von Cloud-Anbietern.Finanzvorstand Jürgen Himmelsbach zeigte sich zufrieden mit demKonzern-Berichtsjahr. So konnte die Umsatz-Rendite, gemessen am EBIT,auf 6,5 Prozent gesteigert werden. Alle Unternehmensbereiche haben zuder guten Jahresbilanz beigetragen. Himmelsbach betonte, dassklassische und digitale Prüfdienstleistungen immer weiterzusammenwachsen. "Wir investieren gezielt in die Zukunft. 2017 warenes 50 Mio. EUR. Diese Finanzstrategie mit Zukunftsinvestitionen inunsere Mitarbeitenden, digitale Prüftechnik und neue Labore wollenwir beibehalten", sagte Himmelsbach.Internationale Aktivitäten weiter gestärktDie internationalen Tochtergesellschaften haben zum gutenGesamtergebnis beigetragen. Der Umsatz außerhalb Deutschlands wuchsvon 309,7 auf 312,6 Mio. EUR und erreichte einen Anteil von 26,4Prozent. In China und Indien legte TÜV NORD besonders zu. Zum 1.Februar 2018 hat TÜV Nederland eine Reihe von Inspektionstätigkeitenvon Vinçotte Nederland übernommen."Einige technologische Entwicklungen treiben wir ausinternationalen Regionen voran, zum Beispiel Photovoltaik undLebensmittelsicherheit", sagte Dirk Stenkamp. "Dies ist ein Ergebnisunserer kundenfokussierten Internationalisierungsstrategie."Digitale Innovationen am MarktAlle Geschäftsbereiche sind mit innovativen Kundenlösungen amMarkt. So wurden im Kfz-Bereich inzwischen mehr als 2,5 MillionenFahrzeuge mit dem digitalen HU-Adapter geprüft. 30.000Aufzugsprüfungen erfolgten mit digitaler Unterstützung derApp-basierten Anwendung Mobis. Die App wurde hausintern entwickeltund wird fortlaufend weiter an Kundenbedürfnisse angepasst."Industrie-Roboter, selbstfahrende Autos oder die intelligente Strom-und Wasserversorgung müssen vor Cyber-Kriminellen geschützt sein",betonte Dirk Stenkamp: "Bei TÜV NORD gehen wir bereits der Fragenach, ob selbstlernende Roboter auch nach zehn Jahren im Betrieb nochsicher sind. Neben der Künstlichen Intelligenz ist unser Wissen beivielen weiteren Technologien gefragt."So hat TÜViT im Auftrag der Verbraucherzentrale zweiSprachassistenzsysteme hinsichtlich Datenschutz, Datensparsamkeit undDatensicherheit technisch überprüft. TÜV NORD Greater China begleitetden Einsatz der Blockchain-Technologie im chinesischen Energiesektor.Mit der Übernahme von m. dudde hochfrequenztechnik hat TÜV NORD seinPortfolio in der Telekommunikation mit Blick auf den neuenMobilfunkstandard 5G als künftiges Trägermedium für Industrie 4.0 unddie Selbstvernetzung im Internet der Dinge erweitert."Immer öfter begegnen wir Sicherheitsschwachstellen bei digitalenProdukten. Öffentlichkeitswirksame Cyber-Attacken wie WannaCry undPetya zeigen dies ganz deutlich", sagte Stenkamp. "Notwendig sindneutrale Prüfungen, damit sich die digitale Sicherheit wirksamverbessert. Wir fordern ein IT-Gütesiegel, von dem sowohl Unternehmenals auch Verbraucher profitieren. Ohne IT-Sicherheit gibt es keineProduktsicherheit. Dazu wird die TÜV NORD GROUP ihren Beitragleisten."Digital Academy: Befähigungsprogramm für Beschäftigte erfolgreichgestartetMit der Digital Academy hat die TÜV NORD GROUP 2017 einen eigenenWeg beschritten, den Beschäftigten neue, digitale Kenntnisse zuvermitteln. "Die Digital Academy ist ein Befähigungsprogramm, um alleMitarbeitenden in das digitale vernetzte Zeitalter mitzunehmen",sagte Personalvorstand Harald Reutter. "Wir bilden Digital Expertsaus, die bestehende Dienstleistungen digitalisieren und motivierendin ihren Unternehmensbereichen wirken." In einem nächsten Schrittwird das Programm über die TÜV NORD Akademie auch für Kunden nutzbarsein.Mitarbeiterbefragung zeigt hohe Identifikation mit der TÜV NORDGROUP Parallel zur guten wirtschaftlichen Entwicklung ist 2017 dieZahl der Beschäftigten gestiegen. Ende 2017 waren 10.539Mitarbeitende in der TÜV NORD GROUP beschäftigt, das ist ein Zuwachsgegenüber dem Vorjahr von 367."Wir sind mitten in der digitalen Transformation. Entsprechendhaben wir für den gesamten Konzern ein neues Leitbild entwickelt",sagte Personalvorstand Harald Reutter. Kernbegriffe seienKundenfokus, Sicherheit und Innovation. "In den Mittelpunkt desLeitbilds haben wir die Mitarbeitenden gestellt. Mit ihrem Wissengestalten und sichern wir die Digitalisierung. Unsere Beschäftigtensind der Schlüssel zum Erfolg."Eine im November/Dezember 2017 durchgeführte Mitarbeiterbefragungvermittelt ein positives Stimmungsbild. 83 Prozent der teilnehmendenMitarbeitenden gab an, ihre Arbeit bei der TÜV NORD GROUP gern zumachen. Harald Reutter: "Gegenüber der erfolgreichen ersten Befragung2014 gab es nochmals deutliche Fortschritte. Besonders gut wurdenArbeitsklima, die eigene Motivation und die Zusammenarbeit amArbeitsplatz bewertet. Verbesserungspotenziale werden zurzeit in denTeams besprochen und umgesetzt. Die Ergebnisse unterstreichen, dassdie TÜV NORD GROUP ein sehr attraktiver Arbeitgeber ist."Pressekontakt:TÜV NORD GROUPSven UlbrichTelefon +49 511 998-61540Mail: presse@tuev-nord.deWeb: www.tuev-nord-group.com/de/newsroom/pressebereichE-Mail-Abo der Presse-Informationen:www.tuev-nord-group.com/de/presseservice-formularFolgen Sie uns bei Twitter: http://twitter.com/tuevnordOriginal-Content von: TÜV NORD GROUP, übermittelt durch news aktuell