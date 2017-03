Vierter GTI Award: ZTE mit Innovative Solution and Application'-Award ausgezeichnet

Barcelona, Spanien (ots/PRNewswire) - ZTE Corporation (0763.HK /000063.SZ), ein bedeutender internationaler Anbieter vonTelekommunikations-, Unternehmens- undVerbraucher-Technologielösungen für das mobile Internet, ist heute imRahmen des GTI Summit 2017 mit dem 'Innovative Solution andApplication'-Award für seine enhanced Wireless Broadband(eWBB)-Lösung geehrt worden. Das Unternehmen erhält die Auszeichnungin Anerkennung seines hervorragenden Beitrags zu Innovation undEinsatz der eWBB-Lösung. Als einflussreiche Organisation innerhalbder TDD- und 5G-Branche zählt GTI mehr als 120 Betreiber und 103Vendor Partner zu seinen Mitgliedern und engagiert sich für denAufbau einer globalen industriellen Plattform für TDD und 5G, um dieBildung einer florierenden ökologischen Kette zu erleichtern.Foto - http://mma.prnewswire.com/media/473326/ZTE_Award.jpgZTEs praktische eWBB-Lösung wird hauptsächlich in zwei typischenSzenarien in bestehenden Netzwerken eingesetzt. Dies ist zum einendie Bereitstellung eines der Glasfaserübertragung gleichkommendenDrahtlos-Zugangs für den letzten Abschnitt im Netz, um den schnellenNetzeinsatz zu unterstützen und eine hohe Investitionsrendite (ROI)zu gewährleisten. Zum anderen findet die Lösung Anwendung, um denDatenverkehr in Ballungsräumen (dem Bereich mit hoher Wertschöpfungfür den Betreiber) zu reduzieren, um dieBetreiber-Wettbewerbsfähigkeit in der Auslastung zu gewährleisten.Die eWBB-Lösung beinhaltet im Vergleich zu herkömmlichen WBB-Lösungeneine Vielzahl von neuen Maßnahmen zur Kapazitätserweiterung undInterferenzunterdrückung, einschließlich 4×4 MIMO, Massive MIMO,High-order Modulation, Neat Cell und Carrier Aggregation (CA), sieunterstützt darüber hinaus VPN und Ipsec-Funktionen fürUnternehmensanwendungen sowie Band 38/39/40/41/42/43 CPEs,Datenkarten und Pocket-WLAN.Bai Yanmin, VP von ZTE, erklärt, "ZTE hat mittlerweile seit vieraufeinanderfolgenden Jahre GTI Awards entgegennehmen können. DiePreise sind ein Beweis dafür, dass ZTE kontinuierlich Innovationliefert und treibende Kraft auf dem Gebiet TD-LTE ist. Die jetzigeWürdigung der eWBB-Lösung als 'Innovative Solution and Application'ist ZTEs vierter GTI Award und folgt auf die Auszeichnungen, die dasUnternehmen für seine Lösungen für TDD/FDD-Integration, MassiveMultiple-Input Multiple-Output (MIMO) und Comprehensive UplinkEnhancement erhalten hat. Es handelt sich hierbei nicht um umwälzendinnovative, sondern um eher flexible und praktische Lösungen, die dieProbleme in den bestehenden Netzwerken lösen. Wir freuen uns, dassdiese Bemühungen von unseren Kunden gut angenommen und durch GTIgewürdigt werden. Wir werden in Zukunft mit unseren Partnern bei GTIzusammenarbeiten, um die Entwicklung der TD-LTE-Branche weiter zufördern".ZTE hat, als führender Anbieter von TD-LTE-Lösungen, bis Ende 2016in 54 Ländern weltweit Versuchs- und kommerzielle TD-LTE-Netzwerkefür 102 Mobilfunkbetreiber aufgebaut, die Kunden in Japan, denVereinigten Staaten, Indien, Indonesien, China, Malaysia, denPhilippinen, Rumänien, Italien und zahlreichen weiteren Ländernbedienen. Das Unternehmen wird weiterhin kontinuierlicheAnstrengungen unternehmen, um eine solide F&E-Grundlage undindustrielle Struktur für die Entwicklung von TDD-Markt und Industriezu schaffen, und auf diese Weise die Evolution der TDD-Technologiefür eine stärkere Position in der 5G-Ära vorantreiben.Informationen zu ZTEZTE ist Anbieter von fortschrittlichen Telekommunikationssystemen,mobilen Endgeräten und Technologielösungen der Enterprise-Klasse fürVerbraucher, Carrier, Unternehmen und Kunden des öffentlichenSektors. Die Bereiche Telekommunikations- und Informationstechnologiegehen zusehends ineinander über, und ZTE setzt sich im Rahmen seinerM-ICT-Strategie dafür ein, seinen Kunden hervorragende, integrierteund durchgängige Innovationen zu liefern, die Werthaltigkeit bieten.Die Produkte und Services von ZTE finden bei mehr als 500 Betreibernin über 160 Ländern rund um den Globus Absatz, seine Aktien werden anden Börsen von Hongkong und Shenzhen gehandelt (H Share Stock Code:0763.HK / A Share Stock Code: 000063.SZ). Das Unternehmen investiertzehn Prozent seines jährlichen Umsatzes in Forschung und Entwicklungund spielt darüber hinaus eine wichtige Rolle in einer Reihe voninternationalen Gremien zur Entwicklung neuer Standards. ZTE hat sichder gesellschaftlichen Verantwortung der Unternehmen verschrieben undist Mitglied des UN Global Compact, des globalen Pakts der VereintenNationen. Weitere Informationen finden Sie unter www.zte.com.cn.Margrete Ma Daniel BeattieZTE Corporation AxiComTel: +86 755 Tel: +44 (0)20 8392 807126775207Email: Email:ma.gaili@zte.com.cn daniel.beattie@axicom.comPressekontakt:e:Original-Content von: ZTE Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell