Viertelfinalspiele des FC Bayern gegen Sevilla live im ZDF (FOTO)

Nach der heutigen Auslosung des Viertelfinales in der UEFAChampions League muss der FC Bayern München gegen den FC Sevillaantreten. Am Dienstag, 3. April 2018, geht es für die Münchenerzunächst nach Sevilla, das Rückspiel in der heimischen Arena folgt amMittwoch, 11. April 2018. Das ZDF überträgt beide Spiele live ab20.25 Uhr.