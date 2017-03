Das Viertelfinale fest im Blick: Das Rückspiel des FC Bayern beim FC Arsenal am Dienstag live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- BVB - Benfica am Mittwochabend live, exklusiv: Neapel - RealMadrid am Dienstag und Barcelona - PSG am Mittwoch- Hitzfeld und Hitzlsperger am Dienstag, Matthäus, Chapuisat undKringe am Mittwoch Gäste bei Sky- UEFA Europa League: Schalke - Gladbach am Donnerstagabend live- Sky für jedermann: Mit Sky Ticket flexibel und ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen der UEFA Champions League livedabei seinUnterföhring, 6. März 2017 - Die beiden deutschen Vereine stehenam Dienstag und Mittwoch vor ganz unterschiedlichen Aufgaben. Währenddie Bayern in London nur noch durch eine Sensation ausscheidenkönnen, muss der BVB am Mittwochabend vor heimischem Publikum das 0:1aus Lissabon wettmachen. Sky überträgt an beiden Tagen alle vierAchtelfinal-Rückspiele live, drei davon exklusiv im deutschenFernsehen.Den Auftakt machen am Dienstag die Bayern. Nach dem 5:1 in derAllianz Arena, kann der deutsche Rekordmeister beim FC Arsenal denzehnten Viertelfinal-Einzug in den vergangenen elf Spielzeitenperfekt machen. Parallel zum Spiel der Bayern muss TitelverteidigerReal Madrid das 3:1 aus dem Hinspiel in Neapel verteidigen. Skyüberträgt beide Begegnungen live und exklusiv.Um 19.30 Uhr begrüßt Moderator Sebastian Hellmann unter anderemSky Experte Ottmar Hitzfeld und den Ex-Nationalspieler ThomasHitzlsperger im Studio.Zur selben Zeit erwartet Jessica Kastrop am Mittwochabend SkyExperte Lothar Matthäus sowie die beiden ehemaligen BVB-ProfisStephane Chapuisat und Florian Kringe. Borussia Dortmund muss gegenBenfica Lissabon mit den Fans im Rücken die Niederlage aus demHinspiel umbiegen. Vor einer beinahe aussichtslosen Situation stehtzur selben Zeit Marc-André ter Stegen mit dem FC Barcelona: Gegen PSGmit Julian Draxler und Kevin Trapp müssen die Katalanen das 0:4 ausdem Hinspiel in Frankreich aufholen.Alle vier Partie überträgt Sky wahlweise als Einzelspiele und inder Original Sky Konferenz.Schalke gegen Gladbach in der UEFA Europa League amDonnerstagabend live Am Donnerstag berichtet Sky dann ab 18.30 Uhrlive aus der UEFA Europa League. Das absolute Highlight desAchtelfinals ist das deutsche Duell, zu dem der FC Schalke 04 aufBorussia Mönchengladbach trifft. Die Partie in der Veltins-Arenaüberträgt Sky ab 21.00 Uhr live. Zur frühen und zur späten Anstoßzeitsind alle acht Achtelfinal-Hinspiele im Rahmen der Sky Konferenz. AlsEinzelspiele sind die übrigen sieben Spiele für Abonnenten des SkySport Pakets unter sky.de/livestream verfügbar.Mit Sky Ticket auch ohne lange Vertragsbindung live dabei sein MitSky Ticket (skyticket.de) können auch alle Fußballfans, die keine SkyKunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- und Monatstickets ohneVertragsbindung ab 9,99 EUR live dabei sein. Über das Internet bietetSky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Geräten wie Smart-TVs,Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiteren Streaming-Geräten.Ausführliche Informationen sind unter skyticket.de verfügbar.Die UEFA Champions League live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Dienstag: 19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz*exklusiv* auf Sky Sport 1 HD 19.30 Uhr: FC Arsenal - FC BayernMünchen *exklusiv* auf Sky Sport 2 HD und Sky Sport UHD 20.30 Uhr:SSC Neapel - Real Madrid *exklusiv* auf Sky Sport 3 HD23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDMittwoch:19.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz *exklusiv*auf Sky Sport 1 HD 19.30 Uhr: Borussia Dortmund - Benfica Lissabonauf Sky Sport 3 HD 20.30 Uhr: FC Barcelona - Paris Saint-Germain*exklusiv* auf Sky Sport 4 HD23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDDie UEFA Europa League live bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Donnerstag: 18.30 Uhr: Vorberichte und die Original Sky Konferenz*exklusiv* auf Sky Sport 1 HD21.00 Uhr: Original Sky Konferenz *exklusiv* auf Sky Sport 1 HD21.00 Uhr: FC Schalke 04 - Borussia Mönchengladbach auf Sky Sport 3HD23.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport 1 HDÜber Sky Deutschland:Mit über 4,8 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2Milliarden Euro ist Sky in Deutschland und ÖsterreichPay-TV-Marktführer. Das Programmangebot besteht aus Live-Sport,Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen und Dokumentationen. SkyDeutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil vonEuropas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc. Mehr als 22 MillionenKunden in fünf Ländern sehen die exklusiven Programme von Sky, wannimmer und wo immer sie wollen (Stand: 31.12.2016).Pressekontakt:Sky Deutschland GmbHThomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell