Das Viertelfinale der UEFA Champions League: alle Spiele, alle Tore in der Original Sky Konferenz sowie die Einzelspiele ManUnited - Barcelona und Tottenham - ManCity live und exklusiv bei Sky (FOTO)

Unterföhring (ots) -- Tottenham - ManCity, Liverpool - Porto, ManUnited - Barcelonaund Ajax - Juventus: auch im Viertelfinale wird Sky im Rahmender Original Sky Konferenz als einziger Anbieter alle Spiele undalle Tore der Königsklasse live übertragen- Darüber hinaus überträgt Sky auch die Topspiele TottenhamHotspur - Manchester City am 9.4. und Manchester United - FCBarcelona am 10.4. in voller Länge live und exklusiv- Die Auswahl der Einzelspiele in den Rückspielen gibt Sky nachden Hinspielen bekannt- Außerdem zeigt Sky alle vier Halbfinal-Spiele sowie das Finalelive- Neben den Abonnenten des Sky Sport Pakets können Fußballfansmitdem Streaming Service Sky Ticket (skyticket.de) auch ohnelange Vertragsbindung live dabei seinAuch nach dem Ausscheiden der deutschen Klubs bietet dieKönigsklasse des europäischen Vereinsfußballs in dieser Saison nochzahlreiche große Fußballabende. Neun der noch ausstehenden 13Begegnungen wird Sky als Einzelspiele in voller Länge übertragen,alle weiteren Partien im Rahmen der exklusiven Original SkyKonferenz.Nach der heutigen Auslosung des Viertelfinals der UEFA ChampionsLeague dürfen sich Fußballfans auf großartigen Fußball freuen. Wennzwischen dem 9. und 17. April die acht besten Mannschaften Europasaufeinander treffen, wird Sky im Rahmen der Original Sky Konferenzals einziger Anbieter alle acht Spiele und alle Tore desViertelfinals live zeigen.Am 9. und 17. April sehen Sky Zuschauer dort Jürgen Klopp und denFC Liverpool gegen den FC Porto und das englische Duell zwischenTottenham Hotspur und Manchester City live. Am 10. und 16. Apriltreffen in der Original Sky Konferenz Manchester United und der FCBarcelona aufeinander, im Parallelspiel bekommt es dieÜberraschungsmannschaft Ajax Amsterdam mit Juventus Turin zu tun.Fans der Königsklasse dürfen sich an diesem Abend auf das Fernduellder Rivalen Cristiano Ronaldo und Lionel Messi freuen.Die Topspiele Tottenham - ManCity und ManUnited - Barcelona auchin voller Länge live und exklusiv bei SkyNeben der Original Sky Konferenz wird Sky an jedem der vierViertelfinal-Abende auch ein Einzelspiel live und exklusivübertragen. Am Dienstag, 9. April wird Sky das englische Duellzwischen Tottenham Hotspur und Manchester City mit den deutschenNationalspielern Leroy Sane und Ilkay Gündogan live in voller Längezeigen. Tags darauf treffen mit Manchester United und dem FCBarcelona zwei der größten den Klubs des Weltfußballs aufeinander.Sky Kunden können das Duell der Giganten in voller Länge ebenfallsexklusiv erleben.Die spannendsten Rückspiele am 16./17. April als Einzelspieleexklusiv bei SkyIn den Rückspielen wird Sky neben allen Spielen und allen Toren imRahmen der Konferenz abhängig von den Ergebnissen der Hinspiele diespannendsten Rückspiele auch als Einzelspiele live und exklusivübertragen.Alle Halbfinals und das Finale ebenfalls live bei SkyUnabhängig vom Ausgang des Viertelfinals wird Sky auch alle vierHalbfinal-Begegnungen (30. April, 1., 7. und 8. Mai) sowie das Finaleam 1. Juni in Madrid live übertragen.Mit dem Sky Abo und dem flexiblen Streaming-Service Sky Ticketlive dabei seinSämtliche Übertragungen der UEFA Champions League sind mit dem SkyAbonnement im Rahmen des Sky Sport Pakets(sky.de/bestellung-angebote) empfangbar, neben dem klassischen TVauch über den mobilen Streaming-Service Sky Go, egal ob zu Hause oderunterwegs.Außerdem können mit Sky Ticket (skyticket.de) auch alleFußballfans, die noch keine Sky Abonnenten sind, ohne langeVertragsbindung bei allen Übertragungen der UEFA Champions Leaguelive dabei sein. Über den monatlich kündbaren Streaming-Service sindalle Inhalte auf einer Vielzahl von Geräten wie unter anderemLaptops/PCs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und Smart-TVs bzw.über den Sky Ticket TV Stick verfügbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell