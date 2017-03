Viertelfinale der UEFA Champions League / FC Bayern München - Real Madrid und AS Monaco - Borussia Dortmund live im ZDF (FOTO)

Weitere Suchergebnisse zu "Borussia Dortmund":

Mainz (ots) -Nach der Auslosung des Viertelfinales in der UEFA Champions Leagueergeben sich folgende Live-Übertragungen im ZDF: Am Mittwoch, 12.April 2017, 20.25 Uhr, steht das Heimspiel des FC Bayern Münchengegen Real Madrid auf dem Programm, und am Mittwoch, 19. April 2017,20.25 Uhr, folgt das Rückspiel von Borussia Dortmund beim AS Monaco -live im ZDF.http://zdfsport.dehttp://cl.zdf.dehttps://presseportal.zdf.de/pm/champions-league/http://twitter.com/zdfsportAnsprechpartner: Thomas Stange, Telefon: 06131 - 70-15715;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.dePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell