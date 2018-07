Das Viertelfinale der FIFA WM 2018 auf Sky Sport UHD: Brasilien - Belgien am Freitag und Schweden - England am Samstag live

Unterföhring (ots) -- Brasilien - Belgien am Freitagabend ab 19.45 Uhr auf Sky SportUHD- Schweden - England am Samstagnachmittag ab 15.45 Uhr auf SkySport UHD- Exklusiv für Sky Kunden mit Sky Q: Nach den beiden Viertelfinalswird Sky auch beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 und das Finaleder FIFA WM 2018 live in Ultra HD übertragen- Wolff-Christoph Fuss kommentiert alle BegegnungenAm Freitagabend treffen in Kasan mit Brasilien und Belgien zweider Topfavoriten auf den WM-Titel in Russland bereits imViertelfinale aufeinander. Neben Frankreich gehören die "Selecao" unddie "Roten Teufel" zu den spielstärksten der noch verbliebenen Teamsim Turnier. Während sich das Team um Superstar Neymar souverän mit2:0 gegen Mexiko durchsetzte, mussten Hazard, De Bruyne und Co. imAchtelfinale zittern. Nach einem 0:2-Rückstand gegen Japan fiel derSiegtreffer für die Belgier erst in der Nachspielzeit. Inwieweitdieses Spiel an den belgischen Kräften zehrt oder aber ob es gar neueEnergie freisetzt, wird sich am Freitagabend zeigen.Sky überträgt die Partie Brasilien - Belgien am Freitagabend ab19.45 Uhr live auf Sky Sport UHD."Football's coming home" wird es am Samstag wieder durch dasStadion in Samara hallen, wenn England sein Viertelfinale gegenSchweden bestreitet. Spätestens seit die Briten im Achtelfinaleerstmals ein Elfmeterschießen bei einer WM für sich entscheidenkonnten, gibt es auf der Insel kein Halten mehr - die "Three Lions"träumen vom ersten Titel nach 1966. Doch Gegner Schweden hat in denvergangenen Spielen gezeigt, wie schwer er zu schlagen ist. DieSkandinavier könnten mit einem Sieg erstmals seit 1994 wieder einWM-Halbfinale erreichen.Ab 15.45 Uhr überträgt Sky die Partie Schweden - England live aufSky Sport UHD.Beide Viertelfinal-Partien werden von Wolff-Christoph Fusskommentiert.Die FIFA WM 2018 mit Sky Q in Ultra HD erlebenSky Deutschland hat sich die exklusivenUltra-HD-Übertragungsrechte an 25 Begegnungen der FIFA WM 2018 inRussland gesichert zeigt an allen Turniertagen jeweils das Topspieldes Tages live in Ultra HD. Wenn nach dem Viertelfinale dieEntscheidung um den Weltmeistertitel fällt, ist Sky bei allen Spielenlive dabei. Beide Halbfinals, das Spiel um Platz 3 sowie das Finaleam 15. Juli 2018 werden auf Sky Sport UHD übertragen.Die Übertragungen der FIFA WM 2018 in Ultra HD werden unabhängigvon den gebuchten Paketen für alle Sky Kunden in Deutschlandfreigeschaltet sein, die Sky Q nutzen.Das neue Sky:Das neue Sky ist einfacher, schneller, besser und schöner als jezuvor. Ab sofort genießen Sky Kunden in Deutschland und Österreichmit Sky Q Europas bestes Entertainment-Erlebnis. Und mit dem Launchdes neuen Sky Ticket geht die Innovationsoffensive unvermindertweiter. Das neue Sky stellt konsequent die Wünsche der Zuschauer inden Mittelpunkt, sei es über neue und verbesserte Produkte undServices für jeden Kunden, eine einfachere und übersichtlichereAngebotsstruktur, sowie neue innovative Partnerschaften undexklusiven Content für Sky Kunden.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusiven Programmevon Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: März 2018).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell