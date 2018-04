Die Viertelfinal-Hinspiele der SG Flensburg-Handewitt und des THW Kiel in der Königsklasse sowie der 29. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv bei Sky

Unterföhring (ots) -- Von Donnerstag bis Sonntag überträgt Sky acht Partien des 29.Spieltags der DKB Handball-Bundesliga live und exklusiv, unteranderem Kiel gegen Berlin und Hannover gegen die Löwen- Zudem zeigt Sky am Mittwoch und Sonntag dieViertelfinal-Hinspiele von Flensburg gegen Montpellier und Kiel gegenSkopje in der EHF Champions League live- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinSowohl in der EHF Champions League als auch in der DKBHandball-Bundesliga naht die Entscheidung. Während die Rhein-NeckarLöwen in der heimischen Liga einen großen Schritt RichtungTitelverteidigung machen können, kämpfen der THW Kiel und die SGFlensburg-Handewitt in der Königsklasse um den Einzug ins EHF Final4.Die Auftritte der beiden Klubs aus Norddeutschland eröffnen undbeschließen den Handball-Spieltag bei Sky. Den Auftakt macht amMittwochabend die SG Flensburg-Handewitt, die imViertelfinal-Hinspiel HB Montpellier empfängt. Die Franzosen sorgtenim Achtelfinale für Aufsehen, als sie überraschend Titelaspirant FCBarcelona bezwangen. Unvergessen bleibt das Duell beider Klubs imJahr 2005, als die Norddeutschen das Hinspiel mit 22:36 verlorenhatten, im Rückspiel kurz vor Schluss mit 32:18 führten undMontpellier sich mit dem letzten Wurf doch noch den Halbfinaleinzugsicherte.Wer dieses Mal die Oberhand behält, erfahren Handballfans ab 18.30Uhr bei Sky. Karsten Petrzika und Sky Experte Martin Schwalbkommentieren die Partie, Moderatorin Christina Rann analysiert dieBegegnung mit Sky Experte Heiner Brand.Am Sonntag berichtet Sky ab 16.45 Uhr live aus Kiel, wo der THWTitelverteidiger Vardar Skopje empfängt. Moderator Jens Westen undSky Experte Heiner Brand stimmen die Zuschauer auf das Duell in derSparkassen-Arena ein. Als Kommentator führt Markus Götz mit StefanKretzschmar durch die Übertragung.Rhein-Neckar Löwen zu Gast bei Hannover, die Füchse reisen nachKielIn der DKB Handball-Bundesliga hat es insbesondere der Donnerstagin sich. Tabellenführer Rhein-Neckar Löwen tritt in Hannover an undkönnte mit einem weiteren Sieg einen großen Schritt RichtungTitelverteidigung machen. Zeitgleich müssen die Füchse Berlin, diederzeit mit nur drei Verlustpunkten mehr der nächste Verfolger derLöwen sind, in Kiel an.Auch im Tabellenkeller geht es am Donnerstabend heiß her: Der TuSN-Lübbecke empfängt die Eulen Ludwigshafen. Während die Gastgeber miteinem Sieg dem Klassenerhalt deutlich näher kommen würden, zählen fürdas Tabellenschlusslicht aus Ludwigshafen ebenfalls nur zwei Punkte,um den Anschluss zum rettenden Ufer nochmal herzustellen. ModeratorJens Westen stimmt die Zuschauer ab 18.30 Uhr aus Hannover auf denHandballabend ein.Komplettiert wird der Spieltag am Wochenende. Am Samstagabendstehen sich zunächst der TV Hüttenberg und der HC Erlangen gegenüber,bevor am Sonntag mit GWD Minden - SC Magdeburg, TVB 1898 Stuttgart -TBV Lemgo und HSG Wetzlar - MT Melsungen drei weitere Partienanstehen. Moderatorin Christina Rann und Sky Experte Pascal Hensführen ab 12.00 Uhr durch den Bundesliga-Sonntag bei Sky.Highlights der DKB Handball-Bundesliga an beiden Spieltagen freiempfangbar auf Sky Sport News HDDie Zusammenfassung des 29. Spieltags der DKB Handball-Bundesligaam Sonntagabend ist für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport NewsHD zu sehen. Ab 21.30 Uhr informiert das HBL-Magazin Handballfansüber alles Wissenswerte der zurückliegenden Begegnungen.Ab 22.30 Uhr liefert das EHF-Magazin auch die Höhepunkte derViertelfinal-Hinspiele in der Champions League im Free-TV.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Die DKB Handball-Bundesliga und die Velux EHF Champions League amDonnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowie ohne langeVertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen Sky Sportsbars:Mittwoch:18.30 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - Montpellier HB live auf SkySport 2 HDDonnerstag:18.30 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - Rhein-Neckar Löwen live aufSky Sport 2 HD18.30 Uhr: THW Kiel - Füchse Berlin live auf Sky Sport 3 HD18.30 Uhr: FRISCH AUF! Göppingen - SC DHfK Leipzig live auf SkySport 4 HD18.30 Uhr: TuS N-Lübbecke - Die Eulen Ludwigshafen live auf SkySport 5 HDSamstag:20.15 Uhr: TV Hüttenberg - HC Erlangen live auf Sky Sport 2 HDSonntag:12.00 Uhr: TSV GWD Minden - SC Magdeburg live auf Sky Sport 1 HD12.00 Uhr: TVB 1898 Stuttgart - TBV Lemgo live auf Sky Sport 7 HD14.30 Uhr: HSG Wetzlar - MT Melsungen live auf Sky Sport 1 HD16.45 Uhr: THW Kiel - Vardar Skopje live auf Sky Sport 1 HD21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD22.30 Uhr: EHF-Magazin auf Sky Sport News HD