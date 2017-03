Die Viertelfinal-Auslosungen der UEFA Champions League und UEFA Europa League am Freitag live und frei empfangbar auf Sky Sport News HD

Unterföhring (ots) -- Sky Sport News HD berichtet am Freitag ab 11.30 Uhr live von denAuslosungen in Nyon- Kai Dittmann kommentiert und analysiert die Auslosung- Reiner Calmund im Anschluss als Gast im Studio- Sky Sport News HD ist seit dem 1. Dezember 2016 für jedermannfrei empfangbarAm Freitagmittag finden im UEFA-Hauptsitz in Nyon die Auslosungender Viertelfinal-Paarungen in der UEFA Champions League und der UEFAEuropa League statt. Bei den Verantwortlichen und Fans des FC BayernMünchen, des BVB und des Gewinners aus dem deutschen Duell zwischenBorussia Mönchengladbach und dem FC Schalke 04 steigt am Freitag dieSpannung.Welche Aufgaben auf die deutschen Vertreter als nächstes warten,erfahren Fußballfans auf Sky Sport News HD zuerst. Der24-Stunden-Sportnachrichtensender überträgt am Freitag ab 11.30 Uhrbeide Auslosungen live und für jedermann frei empfangbar. SkyKommentator Kai Dittmann begleitet die Veranstaltung aus dem Studiovon Sky Sport News HD und analysiert das Ergebnis im Anschluss.Darüber hinaus sind Reporter von Sky Sport News HD in Nyon und beiden Bundesligisten live vor Ort und gehen unmittelbar im Anschlussauf Stimmenfang und holen erste Reaktionen von den Verantwortlichenein.Direkt im Anschluss an die Auslosungen ist dann Reiner Calmund zuGast und wird sich neben aktuellen Fußballthemen vor allem zu denPartien mit deutscher Beteiligung äußern.Empfangsdetails zu Sky Sport News HDSky Sport News HD ist der erste und einzige24-Stunden-Sportnachrichtensender in Deutschland und Österreich. Mitseinem flächendeckenden Reporternetzwerk in ganz Deutschland ist SkySport News HD immer ganz nah dran am Geschehen und informiert überalle wichtigen Sportereignisse in Deutschland - umfassend undtopaktuell. Der Sender berichtet ausführlich von den Trainingsplätzender Bundesliga und 2. Bundesliga und überträgt die wichtigstenPressekonferenzen live.Seit dem 1. Dezember ist Sky Sport News HD im Free-TV und damitfür alle Sportfans über sämtliche Verbreitungswege (Satellit, Kabel,IPTV, Web und Mobile) frei empfangbar.Für Zuschauer, die keine Sky Kunden sind, hängen dieEmpfangsdetails vom konkreten Gerät ab. Neuere Digital-Receiver,IPTV-Receiver bzw. TV-Geräte mit integriertem DVB-S/DVB-C-Tunerführen in der Regel automatische Sendersuchläufe durch. Hier ist SkySport News HD seit dem 1. Dezember gelistet und empfangbar. Beiälteren Geräten kann es notwendig sein, den Sendersuchlauf aktivdurchzuführen.In beiden Fällen ist die konkrete Positionierung in derSenderliste abhängig vom jeweiligen Hersteller des Empfangsgeräts.Zuschauer haben aber die Möglichkeit, den Sender manuell auf ihreWunschposition in der Senderliste zu programmieren.Für Sky Kunden ist Deutschlands erster und einziger24-Stunden-Sportnachrichtensender weiterhin auf den Sendeplätzen 200(HD) und 250 (SD) zu finden.Ausführliche Informationen zum Empfang von Sky Sport News HD sindunter sky.de/skysportnewshd abrufbar.Pressekontakt:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell