Neckarsulm (ots) -Im Schuljahr 2019/2020 besucht die Lidl-Fruchtschule erneutbundesweit 200 Grundschulklassen und bringt den Schülern das Themabewusste Ernährung auf praktische Weise näher. Das mit dem Verein "5am Tag" umgesetzte Ernährungsbildungsprojekt, für das sichinteressierte Lehrer mit ihren dritten und vierten Schulklassenbewerben konnten, findet bereits zum vierten Mal statt. Seit AnfangSeptember kommen qualifizierte Ernährungsfachkräfte jeweils für eineDoppelstunde in die Schulen, zeigen den Kindern auf spielerische Artund Weise eine ausgewogene Ernährung mit Gemüse und Obst und erklärenihnen, warum Artenvielfalt notwendig ist. Das Neugelernte wenden dieSchüler direkt praktisch bei der Zubereitung von Obstspießen undSmoothies an.Pilotprojekt "Ernährungswerkstatt" für Eltern vonGrundschulkindernAls ideale Ergänzung der Lidl-Fruchtschule startet in diesem Jahrdie "Ernährungswerkstatt", bei der auch Eltern von Grundschülerneingebunden werden: Bei zwei Informationsveranstaltungen am 22.Oktober und 21. November in Mannheim gibt eine Ernährungsberaterinden Eltern einen Überblick über eine bewusste Ernährung sowiepraktische Tipps, mit denen sie ihre Kinder motivieren können, mehrGemüse und Obst zu essen. Durch dieses kombinierte Pilotprojekterhalten Eltern und Kinder auf einander abgestimmte Informationen,Tipps und Unterstützung auf dem Weg zu einer bewussteren Ernährung."Die eigenen Kinder für eine bewusste Ernährung zu begeistern, istfür Eltern oft eine Herausforderung. Dabei ist es besonders in jungenJahren wichtig, die Basis für eine ausgewogene Ernährung zu schaffen,da sich Essgewohnheiten schon früh für das gesamte Lebenverfestigen", erklärt Anita Wälz, Leiterin Unternehmenskommunikationund Nachhaltigkeit bei Lidl Deutschland. "Mit der'Ernährungswerkstatt' wollen wir einen weiteren Beitrag dazu leisten,dass Gemüse und Obst fester Bestandteil im Alltag vonGrundschulkindern werden." Bildung zum Thema Ernährung bei Kindern,Jugendlichen und Familien zu fördern, ist ein wichtiges Ziel derLidl-Nachhaltigkeitsstrategie 2030.Über die Lidl-Fruchtschule: Erfolgreiches Projekt zurErnährungsbildung von GrundschulkindernMit der Lidl-Fruchtschule unterstützt Lidl seit 2016 den Verein "5am Tag", der sich für eine ausgewogene Ernährung mit täglichmindestens fünf Portionen Gemüse und Obst einsetzt. Gemeinsam habenbeide Kooperationspartner in den letzten drei Jahren 15.000 Schülerin 600 Schulklassen besucht und zu bewusster Ernährung sowie seitletztem Jahr zum Thema Artenschutz informiert. Da Essgewohnheiten inden ersten zehn Lebensjahren geprägt werden, ist es wichtig, Kinderschon früh für das Thema zu sensibilisieren. Gemüse und Obstenthalten viele lebensnotwendige und gesundheitsfördernde Vitamine,Mineral- oder sekundäre Pflanzenstoffe und können verzehrt dabeihelfen, die Gesundheit zu fördern, das Krebsrisiko zu senken sowieÜbergewicht und Krankheiten, beispielsweise Herz-Kreislaufschwächeund Diabetes vorzubeugen.Bei der Lidl-Fruchtschule erfahren die Schulkinder zudem, dass derSchutz von Wildbienen sowie anderen blütenbesuchenden Insekten fürdie Ernährung eine wichtige Rolle spielt. Mit einerbienenfreundlichen Blumensamenmischung für zuhause, die überwiegendheimische, mehrjährig wachsende und besonders nektarreicheWildblumenarten beinhaltet, können die Kinder selbst aktiv zumBienenschutz beitragen.