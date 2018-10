Vierte Insights-X: Qualitätsmesse startet mit starken Marken und Aktionen / Fachveranstaltung mit namhaften Ausstellern und innovativen Start-ups / Ausbau der Workshops und Partner-Kooperationen

Weitere Suchergebnisse zu "UPS":

Nürnberg (ots) - Eine einzigartige Messe-Atmosphäre, individuelleMitmachangebote und jede Menge Produktideen erleben Fachbesucher abheute auf der Insights-X. Zum perfekten Orderzeitpunkt präsentierenvom 4. bis zum 6. Oktober 2018 sowohl etablierte Markenhersteller alsauch innovative Start-ups in 3 Hallen des Nürnberger Messegeländesihre Neuheiten rund um die Bereiche Büro, Schule und Hobby. Insgesamtsind 311 Austeller aus 39 Ländern zu Gast auf der PBS-Expo, welchedie Spielwarenmesse eG organisiert.Die Insights-X steht von Anfang an für eine qualitativ hochwertigeVeranstaltung. Sie vermittelt Sympathie, Persönlichkeit undIndividualität. Auch im vierten Jahr ihres Bestehens überzeugt dievon der Branche initiierte Messe durch ihren modernen,maßgeschneiderten Auftritt. Auf einer Gesamtfläche von 26.500 m²präsentieren Aussteller der Insights-X, wie z. B. Faber Castell,Schwan Stabilo oder Staedtler, ihre aktuellen Neuheiten und Trends insechs Produktgruppen: "Künstlerisch und Kreativ", "Papeterie undSchenken", "Taschen und Accessoires", "Papier und Registratur", "Rundum den Schreibtisch" sowie "Schreibgeräte und Zubehör". Neu ist dieNewcomerArea mit 13 Firmen aus Deutschland, Korea, den Niederlandenund Österreich.Zum aktiven Mitmachen lädt die InsightsArena ein. Im Atelier gibtes für Händler und Einkäufer Workshops zu wechselnden Themen, dieihnen die Möglichkeit offerieren, Neuheiten selbst auszuprobieren.Darüber hinaus wecken der beliebte Fotobulli und die Button-Maschinedie eigene Kreativität. Business-Gespräche in entspannter Atmosphärefinden ebenfalls in der InsightsArena statt, wo Verbänden undEinkaufskooperationen auch eine eigene PartnerLounge zur Verfügungsteht. "Wir setzen mit unserer PBS-Messe weiterhin auf Klasse,fördern den kooperativen Dialog und wünschen allen Beteiligten in dennächsten drei Tagen erfolgreiche Gespräche", resümiert Ernst Kick,Vorstandsvorsitzender der Spielwarenmesse eG.Informationen zur Insights-X 2018Pressemappe:www.insights-x.com/presse/presseinformationenFotomaterial:www.insights-x.com/mediaNewsroom der Spielwarenmesse eG:www.spielwarenmesse-eg.de/newsroomPressekontakt:Scarlett Wisotzki, Press Officer, Spielwarenmesse eGTel.: +49(0)911-99813-33Email: s.wisotzki@spielwarenmesse.deOriginal-Content von: Spielwarenmesse eG, übermittelt durch news aktuell