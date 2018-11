Viermal 4K: ProSiebenSat.1 mit weiteren UHD-Sendungen bis Jahresende

Unterföhring (ots) - Unterföhring, den 23.11.2018 - Vier Sendungenin UHD (4K): Nach der erfolgreichen Premiere mit "Galileo Spezial"und der "ran FIGHTING-Gala" im Sommer können sich die TV-Zuschauerbis Jahresende auf vier weitere Sendungen der ProSiebenSat.1-Gruppeim ultrahochauflösenden Format freuen: zwei SAT.1 Dienstags-Moviesund zwei Ausgaben von "Rosins Restaurants".Den Start macht am 27. November 2018 der SAT.1-Thriller"Amokspiel", der auf Sebastian Fitzeks Bestseller-Roman um dieKriminalpsychologin Ira Samin (Franziska Weisz) basiert. Kurz vorWeihnachten folgt das SAT.1-Movie "Es bleibt in der Familie"(18.12.,20:15 Uhr) mit Andrea Sawatzki. Außerdem werden zwei Folgendes kabel eins Erfolgsformats "Rosins Restaurants" in UHDausgestrahlt. Die Zuschauer können die Sendungen in UHD - zeitgleichzur HD- und SD- Ausstrahlung - via Satellit auf dem Sender UHD1 byHD+ empfangen. Außerdem werden die Sendungen auf UHD1 nach derErstausstrahlung mehrmals wiederholt.Nicole Agudo Berbel, Chief Distribution Officer beiProSiebenSat.1: "Mit den UHD-Premieren im Sommer haben wir ein großesPublikum begeistert. Darauf bauen wir auf und geben dem Thema UHD mitvier weiteren Produktionen bis Jahresende 2018 zusätzliche Impulse.Es ist unser Ziel, UHD für möglichst viele Zuschauer interessant zumachen. 2019 werden wir bewährte und neue Sendungen imultrahochauflösenden Format und so noch mehr Stunden in UHDproduzieren."Die UHD-Inhalte von ProSiebenSat.1 werden nicht nur in viermalhöherer Auflösung im Vergleich zu HD ausgestrahlt, sondern erreichendurch den Einsatz von HDR und durch ein deutlich erweitertesFarbspektrum eine einzigartige Qualität.Sendetermine:- TV-Movie: Amokspiel, 27.11.2018, 20:15, SAT.1- Reality: Rosins Restaurants, 6.12.2018, 20:15, kabel eins- Reality: Rosins Restaurants, 13.12.2018, 20:15, kabel eins- TV-Movie: Es bleibt in der Familie, 18.12.2018, 20:15 SAT.1Voraussetzungen für den Empfang der Sendungen auf UHD1 by HD+:- UHD (4K)-fähiger Fernseher- Satellitenempfang- Ein HD+ Paket und HD+ Empfangsgerät (HD+ Modul, HD+ UHD-Receiveroder HD+ TVkey)- UHD1 by HD+ finden HD+ Kunden auf Senderplatz 1401 (kann je nachTV Hersteller abweichen)Die Empfangsparameter von UHD1 by HD+:Transponder: 1.035Frequenz: 10.994 MHzPolarisation: HorizontalSymbolrate: 22.000 MS/sFEC: 5/6Weitere Informationen zum Empfang der UHD-Inhalte vonProSiebenSat.1 finden Zuschauer auch unter www.sat1.de/uhd undwww.kabeleins.de/uhd.Pressekontakt:Ansprechpartner:Maurice BöhlerSenior Referent KommunikationSales & DigitalTel. +49 [0] 89/9507-4139Fax +49 [0] 89/9507-94139E-Mail:maurice.boehler@prosiebensat1.comStefanie PrinzLeiterin KommunikationSales & DigitalProSiebenSat.1 Media SETel. +49 [89] 95 07 - 1199Fax +49 [89] 95 07 - 98920Stefanie.Prinz@prosiebensat1.comOriginal-Content von: ProSiebenSat.1 Media SE, übermittelt durch news aktuell