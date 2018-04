Wehrheim (ots) -Assure Consulting, eine der führenden Unternehmensberatungen fürProjektmanagement-Dienstleistungen, ist von Great Place to Work® zumzweiten Mal in Folge als einer der besten Arbeitgeber im Consultingausgezeichnet worden. Erstmalig wurde das Unternehmen auch in denKreis der besten Arbeitgeber in Hessen gewählt. Als "Leading Employer2018" darf sich das Unternehmen außerdem zu den besten ein Prozentaller Arbeitgeber in Deutschland zählen."In diesem Jahr ist uns bei Great Place to Work® das Triplegelungen: Platzierung unter den besten Arbeitgebern im Consulting, inDeutschland und Hessen. Dass wir das erfolgreiche Abschneiden derVorjahre damit noch einmal toppen können, hätten wir kaum für möglichgehalten", so Tim Schmidt, Geschäftsführer der vor 15 Jahrengegründeten Projektmanagement-Beratung.Am Great Place to Work®-Dachwettbewerb «Deutschlands BesteArbeitgeber 2018» haben sich in diesem Jahr bundesweit rund 740Unternehmen aller Größen und Branchen beteiligt. Sie stellten sicheiner freiwilligen Prüfung der Qualität und Attraktivität ihrerArbeitsplatzkultur durch das unabhängige Great Place to Work®Institut und dem Urteil der eigenen Mitarbeiter. Assure Consultingerzielte in der Mitarbeiterbefragung erneut Bestnoten in denBereichen Teamgeist, Glaubwürdigkeit und Fairness. Gegenüber demVorjahr, als 88 Prozent der Mitarbeiter der Aussage "Alles in allemkann ich sagen, dies hier ist ein sehr guter Arbeitsplatz"zustimmten, verbesserte sich der Wert um einen weiteren Prozentpunktauf 89. Die höchsten Zustimmungsquoten gab es unter anderem in denKategorien "Sich willkommen fühlen", "Sich umeinander kümmern" und"Freundliche Arbeitsatmosphäre".Besondere Werte - besondere BeratungDie Auszeichnung als "Bester Arbeitgeber im Consulting" erhieltAssure Consulting in diesem Jahr zum zweiten Mal. Bewertungsgrundlageist auch hier eine anonyme Befragung der Mitarbeitenden zuArbeitsplatzthemen wie Vertrauen in die Führungskräfte, Qualität derZusammenarbeit, Wertschätzung, Identifikation mit dem Unternehmen,berufliche Entwicklungsmöglichkeiten, Vergütung, Gesundheitsförderungund Work-Life-Balance. Außerdem wird das Management zurPersonalarbeit befragt. Die Ergebnisse der beidenUntersuchungsinstrumente werden im Verhältnis von 2:1 gewichtet; dieBewertung der Mitarbeitenden steht also im Vordergrund."Unsere Unternehmenswerte waren schon immer auf unsere Mitarbeiterausgerichtet. Wir sind der Ansicht, dass unser Fokus auf einelangfristige Zusammenarbeit mit den Beraterinnen und Beratern Früchteträgt", so Schmidt. Führungspositionen werden bei Assuregrundsätzlich intern besetzt, in den Projekten kommen nahezuausschließlich festangestellte Mitarbeiter zum Einsatz.Leading Employer: ganzheitlicher Blick auf den ArbeitgeberAuch im "Leading Employer"-Ranking, das von der ZEIT Verlagsgruppein Kooperation mit der Düsseldorfer 3.works GmbH vergeben wird, zähltAssure Consulting im Bereich Beratung zu den Top 20. In derdiesjährigen Untersuchung wurden 70.000 Unternehmen berücksichtigt.Ziel von "Leading Employer" ist es, bestehende Auszeichnungen undBewertungen, die sich vorwiegend auf Personal- oderMitarbeiterbefragungen stützen, in eine ganzheitliche Betrachtung vonArbeitgeberqualitäten zu überführen. Die Analyse fasst Angaben zuMitarbeiterangeboten, Mitarbeiterzufriedenheit, Image, HR-Expertise,Werteverständnis und Prosperität des Unternehmens zusammen.Über Assure Consulting:Assure Consulting ist eine der führenden Unternehmensberatungenfür Projektmanagement. Das Unternehmen unterstützt internationaleKonzerne dabei, Großprojekte erfolgreich zu realisieren, Prozesse undStrukturen der Projektorganisation zu optimieren und ihre agileTransformation erfolgreich voranzutreiben.Pressekontakt:von löwenstern prAnette von LöwensternLangwisch 2A22391 HamburgTel: 040 - 41 35 29 19Fax: 040 - 41 35 29 31Mail: vl@vl-pr.dewww.vl-pr.deOriginal-Content von: Assure Consulting GmbH, übermittelt durch news aktuell