Vier weitere RWB Fonds schütten an Privatanleger aus (FOTO)

In den kommenden beiden Monaten schütten vier weiterePrivate-Equity-Dachfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG aus.Anleger des Fonds RWB Secondary I erhalten Auszahlungen in Höhe von20 Prozent, RWB India II und Germany II schütten jeweils 15 Prozentaus. Der RWB India I wird zehn Prozent auszahlen. Die RWB hatte imlaufenden Jahr bereits sechs Auszahlungen an Anleger verschiedenerFonds geleistet."Dank einer ganzen Reihe sehr guter Unternehmensverkäufe könnenwir gleich mit vier Fonds an unsere Anleger ausschütten", sagt NormanLemke, Mitgründer und Vorstand der RWB. "Die Auszahlungen in diesemJahr zeigen erneut, dass unser Konzept funktioniert und nicht nursehr Vermögende, sondern nahezu jedermann von Private Equityprofitieren kann", so Lemke weiter. Die RWB hat seit Bestehen über600 Millionen Euro an ihre Anleger ausgezahlt. Die Anlage ist bereitsab einmalig 2.500 Euro oder 50 Euro monatlich möglich. Während dieFonds RWB Secondary I und Germany II zum ersten Mal auszahlen,erhalten Anleger des RWB India II die zweite Ausschüttung. Der IndiaI leistet bereits die fünfte Auszahlung.