Vier weitere NRW-Millionäre kurz vor Jahresende MillionenKracher: Die Gewinner stehen fest (FOTO)

Münster (ots) - Das Jahr 2019 endete mit einem MillionenKracher: Gleich vierSpielteilnehmer wurden durch die erstmals in Nordrhein-Westfalen angeboteneNummern-Lotterie zu Neu-Millionären.Am 29. Dezember sind viermal eine Million Euro als Spitzengewinne gezogenworden. Bei einer Losauflage von 1 Million Stück, die vor Weihnachten komplettverkauft wurde, entspricht das einer Chance auf einen Millionengewinn von1:250.000. Der MillionenKracher bot damit die höchste Gewinnchance auf eineMillion Euro, die es in Nordrhein-Westfalen gibt.Folgende Gewinnzahlen und Endziffern haben gewonnen (alle Angaben ohne Gewähr):Jeweils 1.000.000 Euro gewinnen die Losnummern:- 085778- 144059- 497270- 864946Die vier Neu-Millionäre kommen aus der Städteregion Aachen, dem Raum Oberhausensowie den Kreisen Heinsberg und Soest.Ein Gewinn von jeweils 10.000 Euro fällt auf die Lose mit den Endziffern:- 00369- 04206- 13098- 68991- 98475Jeweils 1.000 Euro gewinnen die Endziffern:- 2190- 2921- 5876- 6502Bei den folgenden Endziffern gewinnen die Spielteilnehmern mit Losen desMillionenKrachers jeweils 10 Euro:- 04- 34- 37- 42- 95Veröffentlichung der GewinnzahlenDie Bekanntgabe der Gewinnzahlen erfolgt ebenfalls auf www.westlotto.de. Auchdie Kundenzeitschrift GLÜCK, die wöchentlich in den WestLotto-Annahmestellenkostenlos ausliegt, wird in der Ausgabe 1/2020 die Gewinnzahlen veröffentlichen.Spielteilnehmer können ihre Spielquittung ab heute (2. Januar mittags) in denWestLotto-Annahmestellen überprüfen lassen. Ab diesem Zeitpunkt ist dann auchdie Gewinnauszahlung möglich.Pressekontakt:Westdeutsche Lotterie GmbH & Co. OHGAxel WeberTel.: 0251-7006-1341Fax: 0251-7006-1399E-Mail: axel.weber@westlotto.comOriginal-Content von: WestLotto, übermittelt durch news aktuell