Vier weitere Jahre Weltklasse-Tennis bei Sky Deutschland: Wimbledon bis 2022 live und exklusiv

Unterföhring (ots) -- Langfristige Verlängerung der Partnerschaft zwischen SkyDeutschland und dem All England Lawn Tennis Club- Neben Live-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel auchVerbreitung via Internet, IPTV und Mobile in Deutschland,Österreich und der Schweiz- Hans Gabbe, Sky Deutschland: "Die Partnerschaft ist einwesentlicher Bestandteil unserer Strategie, unseren Kundenexklusive Inhalte zu bieten"- Richard Lewis, Chief Executive All England Lawn Tennis Club:"Wimbledon hat eine lange Tradition bei den Tennisfans inDeutschland. Nach dem Erfolg von Angelique Kerber in diesem Jahrfreuen wir uns, die Zusammenarbeit in den kommenden Jahrenfortzuführen, um die Anhängerschaft in Deutschland, Österreichund der Schweiz noch weiter zu vergrößern"Unterföhring, 13. Dezember 2018 - Das prestigeträchtigsteTennisturnier der Welt ist auch in Zukunft bei Sky Deutschland zuHause. Sky und der All England Lawn Tennis Club, Wimbledon, habensich auf eine langfristige Verlängerung der Partnerschaft biseinschließlich 2022 geeinigt. Damit wird Sky in Deutschland,Österreich und der Schweiz auch in den kommenden vier Jahren live vomGrand-Slam-Turnier in Wimbledon berichten - in Deutschland undÖsterreich zudem exklusiv. Zusätzlich zu den exklusivenLive-Übertragungsrechten über Satellit und Kabel beinhaltet die neueVereinbarung, die im Namen des All England Lawn Tennis Club von IMGMedia geschlossen wurde, auch die Verbreitung via IPTV, Web undMobile. Sky Kunden haben somit die Möglichkeit, den Auftritt derTenniselite neben der linearen TV-Übertragung zusätzlich über denmobilen Streamingservice Sky Go live zu genießen, egal ob zuhauseoder unterwegs. Alternativ können Tennisfans das gesamte Turnier überden monatlich kündbaren Streamingservice Sky Ticket live miterleben.Hans Gabbe, Senior Vice President Sports Rights &Commercialization Sky Deutschland GmbH: "Mit seiner unvergleichlichenMischung aus Tradition und Spitzensport ist das Turnier in Wimbledoneiner der Höhepunkte jedes Sportjahres. Die Fortsetzung unserererfolgreichen Partnerschaft in den kommenden vier Jahren, istBestätigung unserer redaktionellen Arbeit und ein wesentlicherBestandteil der Strategie von Sky, seinen Kunden exklusiveProgramminhalte zu bieten. Mit der ATP World Tour Serie undWimbledon, dem wichtigsten Grand-Slam-Turnier des Jahres, ist Sky dieHeimat des Tennissports im deutschen Fernsehen. "Richard Lewis, Chief Executive All England Lawn Tennis Club: "Wirfreuen uns, dass wir die Partnerschaft mit Sky Deutschland zurVerbreitung in Deutschland, Österreich und der Schweiz verlängernkonnten. Wimbledon hat eine lange Tradition bei den Tennisfans inDeutschland. Nach dem Erfolg von Angelique Kerber in diesem Jahrfreuen wir uns, die Zusammenarbeit in den kommenden Jahrenfortzuführen, um die Anhängerschaft von Wimbledon in diesen Ländernnoch weiter zu vergrößern."Sky hatte auch in diesem Jahr in der Zeit vom 2. bis zum 15. Juliauf fünf Sendern insgesamt über 350 Stunden live und exklusiv vomHöhepunkt des Tennisjahres berichtet. Zudem zeigte Sky Sport News HDtäglich im Rahmen von "London Calling - die Highlights" dieHöhepunkte jedes Turniertages für jedermann frei empfangbar. ZumTurnierstart hatte Sky Sport News HD darüber hinaus dieErstrundenbegegnung von Roger Federer unverschlüsselt übertragen.Über Sky Deutschland:Mit rund 5,2 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von 2,3Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Shows, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 23 Millionen Kunden in sieben Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: Juni2018).