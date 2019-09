Vier neue Reisen für Selbstfahrer / TARUK erweitert das Angebot für sein Self-Drive-Publikum auf jetzt zwölf Touren (FOTO)

Schwielowsee (ots) -In seinem 30. Jubiläumsjahr baut der Spezialveranstalter TARUKsein Angebot konsequent weiter aus. Neben der Erweiterung seinesAktivreisen-Portfolios präsentiert das Familienunternehmen ausBrandenburg auch in seiner Selbstfahrersparte vier neue Reisen. Damitkönnen Kunden nun aus insgesamt zwölf individuell zu gestaltendenTouren durch das südliche Afrika, Kuba und Costa Rica wählen.Für Südafrika hat TARUK gleich zwei neue Reisen entwickelt. EineTour beginnt und endet in Kapstadt und befasst sich intensiv mit derGartenroute. Sie richtet sich insbesondere an Reisegäste mit einemBlick für liebliche Landschaften und einer Vorliebe für Pflanzen,Vögel und kleinere Säugetiere. Für Freunde von dramatischerenGeoformationen und Großwild hat TARUK unter dem Namen "Der wildeOsten" ebenfalls etwas Passendes kreiert. Die Tour startet und endetin Johannesburg und führt durch die östlichen Landesteile Südafrikas.Auch für Namibiafans hat TARUK eine neue Selbstfahrer-Tour imProgramm. Sie startet in Windhoek, führt über den Südwesten, Nordenund Nordosten und endet an den Victoriafällen in Simbabwe. Die vierteneue Reise - in Botswana - führt durch den Süden des Landes undbietet den selbstfahrenden Reisegästen eine karge, aber immensartenreiche Landschaft mit jeder Menge unberührter Natur.Alle TARUK-Selbstfahrerreisen auf Wunsch maßgeschneidertTARUK-Selbstfahrertouren bestehen aus einem Korsett von etwa zweiWochen und können je nach Zeit- und finanziellem Budget imBaukastenprinzip um weitere Programmpunkte ausgebaut werden. Stets imPreis inkludiert sind Übernachtungen in handverlesenenlandestypischen Unterkünften mit Frühstück, Mietwagen (auch hier kannder Kunde zwischen verschiedenen Fahrzeugkategorien wählen), einTARUK Rundum-Infopaket und - je nach Rechtslage des jeweiligenReiselandes - die Kfz-Versicherung.Eigener Katalog für SelbstfahrerreisenWie im Vorjahr, präsentiert TARUK seine Selbstfahrerreisen nichtin seinem Hauptkatalog, sondern widmet sich diesem Segment mit einemseparaten Katalog. Dieser enthält auf über 100 Seiten ausführlicheRoutenbeschrei-bungen und -vorschläge mit anschaulicherVisualisierung durch Karten inklusive detaillierter Entfernungs- undZeitangaben für die einzelnen Etappen zur optimalen Orientierung.Bestellt werden kann der Selbstfahrerkatalog 2020 unterhttps://taruk.com/katalog-bestellen.Pressekontakt:Edgar Hälbich(Referent Presse- und Öffentlichkeitsarbeit)Straße der Einheit 54, 14548 Schwielowsee-CaputhTelefon (mobil): +49-(0)157-59068298e.haelbich@taruk.comOriginal-Content von: TARUK International GmbH, übermittelt durch news aktuell