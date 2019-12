Mainz (ots) - Die "ZDF SPORTreportage" begleitet in einer dreiteiligenDoku-Reihe vier Hamburger Frauen, die sich der Herausforderung ihres Lebensstellen und als erstes deutsches Team am härtesten Ruderrennen der Weltteilnehmen. Am Sonntag, 8. Dezember 2019, 17.15 Uhr, sind die"Wellenbrecherinnen" kurz vor dem Start der Atlantic Challenge erstmals in der"ZDF SPORTreportage" zu sehen. Eine 15-Minuten-Fassung ist bereits in derZDFmediathek verfügbar.Am 12. Dezember 2019 starten die "Wellenbrecherinnen" Stefanie Kluge (51), ihreTochter Timna Bicker (26) sowie Catharina Streit (33) und Meike Ramuschkat (33)als Team RowHHome von La Gomera (Kanarische Inseln) in ihr Ruderabenteuer. Etwa40 Tage planen die vier Frauen für die rund 5.000 Kilometer derAtlantiküberquerung in einem speziell angefertigten acht Meter langenHochseeruderboot ein. Auf der Reise in die Karibik erwarten sie bis zu zehnMeter hohe Wellen, Stürme und Hitze mit bis zu 40 Grad.Regisseur Guido Weihermüller begleitet die "Wellenbrecherinnen" bereits seitmehr als einem Jahr und bietet Einblicke in die Vorbereitungszeit bis zum Ziel:von der ersten Testfahrt auf dem Ärmelkanal über schwierige Phasen im Team biszur emotionalen Verabschiedung vor der Abfahrt und schließlich der Ankunft inder Karibik.Neben den drei jeweils achtminütigen Folgen, die in der "ZDF SPORTreportage"sonntags ausgestrahlt werden, geht das ZDF zusätzlich in die "digitaleVerlängerung": Jede Folge ist als 15-minütige Langfassung in der ZDFmediathekverfügbar.Yorck Polus, Redaktionsleiter der "ZDF SPORTreportage": "Was die'Wellenbrecherinnen' leisten, ist insbesondere auf mentaler Ebeneaußergewöhnlich. So ein Projekt haben wir in der 'SPORTreportage' noch nichtgesehen."Die "ZDF SPORTreportage" am Sonntag, 8. Dezember 2019, 17.15 Uhr, moderierterneut Andrea Petkovic. Die zweite Folge der "Wellenbrecherinnen" ist amSonntag, 15. Dezember 2019, 17.10 Uhr, wenige Tage nach dem Start in dieAtlantiküberquerung in der "ZDF SPORTreportage" zu sehen (Moderation: NorbertKönig).Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/sportDie "Wellenbrecherinnen" in der ZDFmediathek: https://kurz.zdf.de/UQLJ/Die "ZDF SPORTreportage" in der ZDFmediathek:https://zdf.de/sport/zdf-sportreportagehttps://facebook.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFsporthttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4460896OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell