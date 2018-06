Vier WDR-Produktionen beim Filmfest München 2018

Köln (ots) -Beim 36. Filmfest München feiern vier WDR-Produktionen ihre Premiere:Die Fernsehfilm "Unser Kind" und "Der große Rudolph" sowie dieKinokoproduktionen "In my room" und als Hommage an Philip Gröning"Mein Bruder heißt Robert und ist ein Idiot". DieBR/WDR/ARTE-Produktion lief bereits im Wettbewerb der diesjährigenBerlinale.Unser KindBuch: Kristl Philippi, Regie: Nana NeulCast: Susanne Wolff, Andreas Döhler, Ernst Stötzner, VictoriaTrautmansdorff, Britta Hammelstein, Lisa WagnerKatharina ist nach einer künstlichen Befruchtung Mutter geworden, alssie bei einem Verkehrsunfall ums Leben kommt. Ihre Frau Ellen istzwar Vormund des kleinen Franz, das Sorgerecht hat sie - anders alsin heterosexuellen Ehen - ohne Adoption aber nicht. Und nicht nur derbiologische Vater des Kindes, auch die Eltern der verstorbenenKatharina melden Ansprüche an. Der WDR/ARD-Fernsehfilm "Unser Kind"stellt auf emotional packende Weise die Frage nach der gesetzlichenGrundlage der Elternschaft in gleichgeschlechtlichen Ehen - undthematisiert eine Ungleichbehandlung, an der auch das neue Gesetz zur"Ehe für alle" nichts ändern wird.Produktion: Heimatfilm, Bettina Brokemper; WDR Redaktion: FrankTönsmann.Vorstellung: Freitag, 29.06.2018, 17.00 Uhr, City 1Der große RudolphBuch und Regie: Alexander AdolphCast: Thomas Schmauser, Hannelore Elsner, Lena Urzendowsky, RobertStadlober, Sunnyi Melles, Hans Zischler u.v.a.Angelehnt an das Leben des 2005 verstorbenen Modemachers RudolphMoshammer erzählt die Gesellschaftssatire "Der große Rudolph" einefiktive Geschichte über Schönheit, Geld und Glamour, und eineungewöhnliche Freundschaft zweier Außenseiter und Einzelgänger imleuchtenden München der 1980er Jahre. Es ist außerdem eine Geschichteüber die Kunst des Verkaufens, aber auch über eine einzigartigeHassliebe zwischen Mutter und Sohn."Der große Rudolph" ist eine Produktion von Producers at Work imAuftrag von BR/ARD Degeto/ORF/WDR (Redaktion Corinna Liedtke).Vorstellung: Samstag, 30.06.2019, 17.00 Uhr, Gasteig Carl-Orff-SaalIn my roomBuch und Regie: Ulrich KöhlerCast: Hans Löw, Elena Radonicich, Michael Wittenborn, Emma Bading,Ruth Bickelhaupt.Armin, Anfang vierzig, kinderlos, freiberuflich arbeitenderKameramann, wird langsam zu alt für das Nachtleben und die Frauen,die er mag. Er ist nicht glücklich mit seinem Leben, kann sich aberkein anderes vorstellen. Als er eines Morgens aufwacht, ist estotenstill: Die Welt sieht aus wie immer, aber die Menschheit istverschwunden. Ulrich Köhlers Film erzählt eine Geschichte über dasbeängstigende Geschenk maximaler Freiheit."In my room" ist eine Koproduktion von Pandora Film, Echo Film,Komplizen Film mit WDR (Redaktion: Andrea Hanke) und ARTE, gefördertvon u.a. der Film und Medienstiftung NRW.Vorstellung: Sonntag, 01.07.2018, Sendlinger Tor, 21.00 UhrHOMMAGE PHILIP GRÖNINGMein Bruder heißt Robert und ist ein IdiotBuch: Philip Gröning, Sabine TimoteoCast: Josef Mattes, Julia Zange, Urs Jucker, Stefan Konarske, ZitaAretz"Was ist die Zeit?" - Sommerhitze. Eine einsame Tankstelle auf demLand, Kornfelder, Wind und ferne Berge. Die Zwillinge Robert (JosefMattes) und Elena (Julia Zange) liegen im Gras und bereiten sich aufElenas Abiturarbeit in Philosophie vor. 48 Stunden lang sind diesommerliche Wiese, der Wald, ein See ihr Universum. 48 Stunden istdie Tankstelle ihr einziger Kontakt zur Außenwelt. 48 Stunden, sichvon Kindheit und der Symbiose der Zwillingswelt zu lösen.Zwillingsspiele, Wetten, Gespräche über Philosophie. Je mehr siekämpfen, um voneinander loszukommen, desto mehr zieht es sie in ihregemeinsame Welt. Als das Wochenende vorbei ist, die Sonne wieder überder Tankstelle aufgeht, ist nichts mehr so, wie es vorher gewesenwar. Ein Film über das Wesen der Zeit von Philip Gröning.Eine Philip Gröning Filmproduktion im Auftrag von BR (Federführung),WDR (Redaktion: Barbara Buhl) und ARTE, gefördert von der Film undMedienstiftung NRW.Vorstellung: Mittwoch, 04.07.2018, 20.30 Uhr, Gloria Palast, anschl.Q&A mit Regisseur Philip GröningFotos auf ARD-Foto.dePressekontakt:Barbara FeiereisWDR Presse und InformationTel. 0221 220-7122barbara.feiereis@wdr.deOriginal-Content von: WDR Westdeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell