Vier Tipps zur sicheren dienstlichen Kommunikation

Berlin (ots) - Praktische Ratschläge der OCULD Solutions GmbHformen aus dem Faktor Mensch den stabilen Grundstein einererfolgreichen KommunikationFirewalls und vielfältige Verschlüsselungsmaßnahmen sind nutzlos,wenn der Arbeitnehmer zuvor nicht ausreichend gegenüber dem Thema dersicheren Kommunikation sensibilisiert wurde. Davor warnen aktuell dieSicherheitsexperten der OCULD Solutions GmbH (www.uworkx.com)."Social Engineering, die Beeinflussung des Menschen, ist einbeliebtes Mittel für Hacker. An der Schnittstelle Mensch stößtTechnik schließlich an ihre Grenzen", erklärt der ehemaligePenetration-Tester und CEO der OCULD Solutions GmbH, Björn Schwabe.Um den Unsicherheitsfaktor Mensch zu einer verlässlichen Komponenteeiner sicheren dienstlichen Kommunikation werden zu lassen,formuliert Schwabe folgende Tipps:Tipp 1 - ausreichend sensibilisierenMitarbeiter sind gerne informiert. Eine offene Informationspolitikschafft Vertrauen zum Arbeitgeber und erhöht die Bereitschaft,Sicherheitsmaßnahmen auch im Alltag zu nutzen. Zu diesen Maßnahmengehört etwa die Aufforderung, bestimmte Informationen nurverschlüsselt zu kommunizieren. Aus der internen Verbundenheitzwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer speisen sich damit sowohl dienötige Motivation als auch das nützliche Wissen für die sichereAbgrenzung von Unternehmensinterna gegenüber möglicher Angriffe.Tipp 2 - sicheres und intuitiv bedienbares KommunikationstoolanbietenMitarbeiter mögen es unkompliziert. Menschen sind generell nurdann bereit, Sicherheit in ihren Alltag zu integrieren, wenn sichdiese einfach, schnell und unkompliziert anwenden lässt. Unternehmen,die sicher kommunizieren möchten, sollten also von Anfang an in einintuitiv bedienbares Tool investieren, das vom Arbeitnehmerproblemlos in Betrieb genommen werden kann.Tipp 3 - effizient Verlässlichkeit schaffenEffizienz und Verlässlichkeit sind fundamentale Werte einererfolgreichen unternehmerischen Zusammenarbeit. Vor allem der Wunschnach einem verlässlichen Geschäftspartner wird für Unternehmenkünftig entscheidend sein. So werden über kurz oder lang nur jeneFirmen am Markt bestehen können, die auch kritische Datenuneingeschränkt verlässlich sicher kommunizieren können.Tipp 4 - Dienstliche Kommunikation trifft private KommunikationWhatsApp & Co. sind aus dem Privatleben nicht mehr wegzudenken.Dazu gehören auch die Gefahren, die die Nutzung dieser und ähnlicherTools für die Sicherheit des kommunizierten Materials beinhalten. Diedienstliche Kommunikation sollte aus diesem Grund ausschließlich überein dafür bestimmtes Ende-zu-Ende verschlüsseltes Tool ablaufen.Angenehmer Nebeneffekt: Die Work-Life-Balance kommt für denMitarbeiter damit endlich auch wieder zum tragen.UWORK.X (www.uworkx.com) vereint in einer Anwendung hochsicherenChat, Mail und Aufgabenplanung. Die Softwarelösung ist Ende-zu-Endeverschlüsselt und bietet so das höchstmögliche Sicherheitsniveau zurAnwendung in Unternehmen oder Institutionen sowie im privatenNutzungsbereich. UWORK.X bietet höchste Sicherheit bei dem Austauschvon Daten zwischen Nutzern unabhängig von deren Standort. Aktuell istdie hochsichere Lösung als Anwendung für Windows-Betriebssysteme (abWindows 7.0, 32- und 64-Bit) erhältlich. Bis Sommer des Jahres 2018wird die Lösung durch mobile Clients für die gängigen BetriebssystemeiOS, MacOS und Android komplettiert.