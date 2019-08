Vier Tipps für Gaming mit FRITZ! (FOTO)

Berlin (ots) -FRITZ!-Tipps fürs HeimnetzAnlässlich der gamescom 2019 veröffentlicht AVM vier Tipps zumThema Gaming. FRITZ!-Produkte sorgen für das optimale Spiel-Erlebniszuhause. Durch leistungsstarke Hardware werden die Daten schnell anEndgeräte geschickt. Das Betriebssystem FRITZ!OS ermöglicht Gamingohne "Lag" und mit WLAN Mesh von FRITZ! kann im ganzen Haus gespieltwerden. Außerdem haben Anwender über die FRITZ!Box-Oberfläche und perPush-Nachricht ihr Heimnetz immer im Blick.1. Leistungsstarke Hardware sorgt für schnelle, stabileVerbindungenGrundsätzlich können alle FRITZ!Box-Modelle für Gaming genutztwerden. Für besonders anspruchsvolle Anwender eignen sich vor allemdie FRITZ!Box 7590 für DSL und die FRITZ!Box 6591 Cable. Dank großerRechenpower können diese Modelle mit einer Vielzahl von Verbindungenumgehen. Zudem unterstützen beide Geräte moderne Breitbandanschlüsse:Die FRITZ!Box 7590 erreicht am DSL-Anschluss bis zu 300 MBit/s, dieFRITZ!Box 6591 Cable Gigabit-Geschwindigkeiten am Kabelanschluss. MitGigabit-LAN-Ports und bester WLAN-Ausstattung können beide Gerätediese Geschwindigkeit auch im Heimnetz blitzschnell weitergeben.Gerade für zukünftige Streaming-Anwendungen im Gaming-Bereich ist derDatendurchsatz besonders wichtig. Unter avm.de/zack kann die Latenzund der Durchsatz des gebuchten Anschlusses gemessen werden.2. Niedriger Ping und freie Fahrt für Geräte dank FRITZ!OSDas Betriebssystem FRITZ!OS sorgt für beste Voraussetzungen imHeimnetz. Bei vielen Spielen kommt es vor allem auf einen niedrigenPing an. In allen FRITZ!Box-Modellen werden ab Werk bestimmteDatenpakete bevorzugt behandelt, so dass Echtzeitanwendungen und auchGames automatisch von niedrigen Ping-Zeiten profitieren. Darüberhinaus können in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box Spielekonsolenoder Gaming-PCs "priorisiert" werden. Dadurch werden alle Datendieser Geräte im Heimnetz bevorzugt behandelt, was den Ping weiterverbessert. FRITZ!OS wird kontinuierlich weiterentwickelt und bekommtneue Features und Stabilitätsverbesserungen. Das alles sorgt für einoptimales Spielerlebnis.3. Gaming überall - WLAN Mesh von FRITZ!Immer mehr Gamer spielen über WLAN, beispielsweise mit Smartphonesoder Handheld-Konsolen. Das setzt eine hervorragende WLAN-Abdeckungim ganzen Haus voraus. Dafür nutzen Anwender am besten das WLAN Meshvon FRITZ!. Alle FRITZ!-Produkte tauschen sich im Mesh noch besseruntereinander aus, gleichen Einstellungen ab und optimieren dieLeistung der Endgeräte. Das Ganze passiert automatisch und sorgt fürbesten WLAN-Empfang. Bei dicken Wänden bietet sich beispielsweise einWLAN Mesh aus einer FRITZ!Box und FRITZ!Powerline-Geräten mit WLANan. Möchte man seine Spielkonsole oder den PC per LAN anschließen,ist das auch ganz einfach. So können beispielsweise FRITZ!Repeatermit LAN-Anschluss als WLAN-Brücke fungieren und die Daten dann perEthernet an die Spielkonsole weitergeben. Die FRITZ!App WLAN hilftbei der optimalen Positionierung der Geräte im WLAN Mesh von FRITZ!.4. Fürs Gaming alles im Blick - die FRITZ!Box-OberflächeAnwender haben in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box allesRelevante im Blick. Dadurch können Gamer ihr Heimnetz ganz nach ihrenWünschen optimieren. So lassen sich beispielsweise FRITZ!-Produktemit nur wenigen Klicks aktualisieren. Außerdem wird dieVerbindungsgeschwindigkeit der angeschlossenen Geräte grafischdargestellt. Auch Informationen zur aktuellen Auslastung derInternetverbindung, zum gebuchten Tarif oder der Online-Zeit sindeinsehbar. Alle Informationen kann man sich übrigens auch bequem perPush-Nachricht auf eine E-Mail-Adresse schicken lassen.Mehr Informationen zum Thema "Gaming und FRITZ!":- Allgemein: http://www.avm.de/gaming- Anschließen von Konsolen an einer FRITZ!Box:http://ots.de/Si5zvi- Priorisierung von Geräten im Heimnetz: http://ots.de/eUWMdm- WLAN Mesh von FRITZ!: https://avm.de/mesh/Zur Presseinformation: https://avm.de/pi-gaming-mit-fritzPressefotos zu dieser Meldung: https://avm.de/pressefotosÜber AVM: http://avm.de/ueber-avmPressekontakt:Doris HaarAVM KommunikationTelefon 030 39976-242presse@avm.dehttp://twitter.com/avm_presseOriginal-Content von: AVM GmbH, übermittelt durch news aktuell