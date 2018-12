Vier Tage tanzen: 25 Jahre Rave on Snow in Saalbach Hinterglemm

Saalbach-Hinterglemm (ots) - 6.000 Besucher, 80 DJs und 13 FloorsVier Tage und Nächte lang tanzten in Saalbach Hinterglemm von 13. bis 16.Dezember rund 6.000 Besucher bei Minusgraden zu den heißen Beats der 80 DJs. Auf13 Floors wurde das 25. Jubiläum des Rave on Snow Festivals dieses Jahr wiederordentlich gefeiert. Auf lässigen Hütten wurde die Party bereits an denNachmittagen gestartet, bevor es auf den Mainstages mit beeindruckenden VisualShows weiterging und die Partymeute die Nacht bis in die frühen Morgenstunden inden charakteristisch verschiedensten Locations noch so richtigweiterzelebrierte.Die Weihnachtsfeier der internationalen Club-Szene hält jährlich Einzug inSaalbach Hinterglemm: Dieses Jahr bei Minusgraden, Sonnenschein undSchneeverhältnissen, die die Bergkulisse rund um die Eventlocationsperfektionierten. 6.000 Besucher lockt das Rave on Snow Mitte Dezember insGlemmtal.Was das Festival zu etwas so besonderem macht?Zum Beispiel 13 Locations, die verschiedener nicht sein könnten: Die Open AirStage und der Centercourt faszinieren mit Visual Shows, die Garage direkt unterder Mainstage besticht mit seinem Underground-Look, die Stage auf der HinterhagAlm ist mit seinem Bergpanorama perfekter Opener des Tages um die Mittagszeitund die verschiedenen Indoor Locations sind - jede für sich - charismatisch mitseiner ganz persönlichen Note. Absolutes Highlight des Festivals ist allerdingsdie jährliche Gipfelparty am Schattberg zu der tausende Besucher pilgern.Das internationale Line Up sorgt für den Erfolg des Festivals. Elektro-Fans sinddiese Namen ein Begriff: Umek, Aka Aka, Oliver Koletzki, Moonbootica, MatthiasTanzmann, Claptone, Mathias Kaden ... um nur einige der 80 DJs zu nennen.Besonders sind außerdem seine Besucher. Wenn rosa Elefanten das Tanzbeinschwingen, 80s Outfits den Dancefloor zieren oder Menschen mit Glitzer auf derHaut lächelnd tanzen fühlt man sich wie in einer ganz eigenen Welt. Stressfreiund glücklich sind die Menschen hier, wenn sie ihrer Leidenschaft zur MusikAusdruck verleihen können.Weitere Infos unter www.raveonsnow.comKontakt:Tourismusverband Saalbach HinterglemmKarin PastererPresse und PRTel.: +43 6541 6800 115k.pasterer@saalbach.comwww.saalbach.comOriginal-Content von: Tourismusverband Saalbach Hinterglemm, übermittelt durch news aktuell