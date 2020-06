Vier Tage Klima X: GLS Bank lädt zum digitalen Klimadialog

Bochum (ots) - Vom 22. bis 25. Juni veranstaltet die GLS Bank den digitalen Klimadialog "Klima X". In 20 Events werden Expert*innen und Prominente mit dem Publikum diskutieren, wie eine Transformation gelingt.Dieses Jahr ist alles anders. Auch in der GLS Bank finden in Corona-Zeiten keine Großveranstaltungen statt. Deshalb digital statt analog: Eine Woche sozial-ökologischer Klimadialog.Das erste rein digitale Veranstaltungs-Format der GLS Bank startet unter dem Namen: Klima X. In vier aufeinanderfolgenden Tagen bringen u.a. Luisa Neubauer und Eckart von Hirschhausen den Kampf für eine lebenswerte Zukunft - und gegen die Klimakatastrophe zum X-ten Mal in die öffentliche Diskussion.Weitere Gäste sind: Vizepremier- und Verkehrsminister von Luxemburg Francois Bausch , Journalistin und Mobilitätsexpertin Katja Diehl , Schauspielerin und Autorin Shary Reeves , Influencerin Marie Nasemann und viele weitere Expertinnen und Experten. Die Moderatorinnen Tijen Onaran , Janine Steeger und Youtuber Johannes von Streit führen durch das digitale Programm.Das Programm (jeweils ab 16.00 Uhr):22.06.: Sind Frauen die nachhaltigeren Pionierinnen?23.06.: Geht Zukunft ohne Systemwandel?24.06.: Gutes Leben trotz Klimaschutz?25.06.: Wie verhindern wir den Verkehrs-Lockdown?Mehr Informationen und Livestream: https://www.gls.de/klimax/Übertragen werden die Formate ebenfalls über die Online-Kanäle der GLS Bank, wie Facebook, Twitter, LinkedIn. Diskutiert werden kann unter dem Hashtag: #GLSKlimaXPressekontakt:Christof LützelPressesprecherM: presse@gls.deT: +49 (0) 234 57 97 5340 http://www.gls.de/presseGLS BankChriststr. 944789 BochumWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/64894/4627663OTS: GLS BankOriginal-Content von: GLS Bank, übermittelt durch news aktuell