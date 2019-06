"Vier Räder statt vier Sterne": ZDF-Doku über die neue Lust am Campen (FOTO)

Mainz (ots) -Camping boomt: Mit 34,6 Millionen Übernachtungen auf deutschenCampingplätzen wurde im vergangenen Jahr ein neuer Spitzenwerterreicht. Warum ziehen immer mehr Menschen den Campingbus einemViersternehotel vor und machen Urlaub auf engstem Raum? Für dieDokumentation "Die neue Lust am Campen - Vier Räder statt vierSterne" an Pfingstmontag, 10. Juni 2019, 19.30 Uhr im ZDF, begibtsich ZDF-Reporterin Eva Mühlenbäumer in einem Wohnmobil aufEntdeckungsreise. Wie groß ist die "Freiheit" wirklich, wenn Tausendeauf wenigen Quadratmetern Wiese ihre Zelte und rollenden Hotelsaufbauen? Auf ihrer Route macht die Reporterin Station aufCampingplätzen am Gardasee, in Österreich und in Bayern, DeutschlandsCampingziel Nummer eins. Der filmische Einblick in die Vielfalt derCamping-Landschaft ist bereits ab Pfingstsonntag, 9. Juni 2019, 18.00Uhr, in der ZDFmediathek abrufbar.Ein Camping-Urlaub will gut vorbereitet sein: Die Dokumentationvon Eva Mühlenbäumer und Patrick Wilkering begleitet eine Familie,die zum ersten Mal mit ihrem Campingwagen in den Urlaub startet: zweiErwachsene, drei Kinder, ein Hund. Mutter Bianca Lanzl istvorbereitet: Packliste, Essensvorräte, Küchenmaschine. Dass Campingmeist nur noch wenig mit schlammigen Wiesen und dreckigenSanitäranlagen zu tun hat, zeigt auch der Campingplatz, auf dem dieFamilie ihren Osterurlaub verbringt - mit Rezeption, Pool undBrötchen-Service.Auch auf Deutschlands beliebtester Ferieninsel Mallorca erkundetReporterin Eva Mühlenbäumer im umgebauten VW-Bulli den Reiz desCampens - mit Meeresrauschen und einer frischen Brise am Morgen,malerischen Sonnenuntergängen am Abend sowie täglichenAuseinandersetzungen mit der Gangschaltung des 34 Jahre alten Bullis.Der Campingboom stößt aber auch an Grenzen: Staus entlang derReiserouten und überfüllte Plätze. Auf ihrer Reise trifft dieReporterin erfahrene Camper und Neulinge, die von ihren Erlebnissenund Erfahrungen berichten. Mancher Campingplatz wirkt dabeimittlerweile wie ein Freizeitpark.Ansprechpartner: Thomas Hagedorn, Telefon: 06131 - 70-13802;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, 06131 -70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/dieneuelustamcampenSendungsseite: https://ly.zdf.de/8scotA/"WISO"-Beitrag vom 3. Juni 2019: "Die neue Lust am Campen" in derZDFmediathek: https://ly.zdf.de/R3Y/https://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell