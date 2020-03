Vier RWB Fonds schütten zum wiederholten Mal aus (FOTO)

Oberhaching (ots) - Im März und April schütten vier Private-Equity-Dachfonds derRWB PrivateCapital Emissionshaus AG aus. Anleger der RWB Fonds China I und IIsowie India III erhalten eine Auszahlung in Höhe von jeweils zehn Prozent. DerRWB India II schüttet 15 Prozent aus."In 2019 konnten wir in 14 Ausschüttungen über 90 Millionen Euro an unsereAnleger ausschütten. Wir freuen uns diese Serie erfolgreich fortführen zukönnen", sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB. Bei den Fonds RWBChina I und II ist es bereits die sechste bzw. vierte Auszahlung. RWB India IIund III schütten zum fünften bzw. dritten Mal aus.Über die RWB Group AG:Die RWB wurde 1999 aus der Überzeugung gegründet, die Anlageklasse PrivateEquity als wichtigen und geeigneten Baustein für den Vermögensaufbau privaterAnleger zu etablieren. Mittels Dachfonds haben bislang 80.000 Privatanleger inüber 200 Private-Equity-Zielfonds und damit mehr als 3.100 Unternehmeninvestiert. Über 2.000 dieser Beteiligungen wurden bereits teilweise oderkomplett verkauft. Neben den Private-Equity-Dachfonds gehören eineRentenversicherung, die ebenfalls in Private Equity investiert, sowie eineETF-basierte Vermögensverwaltung zum Produktangebot. Mehr unter:www.rwbcapital.dePressekontakt:Philipp KlöcknerRWB GroupTel.: 089/6666 94-446E-Mail: philipp.kloeckner@rwb-group.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122777/4535971OTS: RWB Group AGOriginal-Content von: RWB Group AG, übermittelt durch news aktuell