Vier Produkte der Kaufland-Marke bevola überzeugen bei Ökotest

Neckarsulm (ots) -In seiner aktuellen Ausgabe bewertet das Verbrauchermagazin Ökotest gleich drei Produkte der Kaufland-Eigenmarke bevola mit "sehr gut": ein Repair Shampoo, Wattestäbchen sowie Tampons. Mit "gut" bewertet wurden zudem die Bio-Wattestäbchen, die Kunden ebenfalls unter der Marke bevola finden.bevola Naturals Shampoo Repair50 Repair-Shampoos wurden von Ökotest untersucht. Die Tester achteten dabei vor allem auf Inhaltsstoffe, wobei das bevola-Produkt vollkommen überzeugen konnte. Das Repair-Shampoo mit Bio-Mandelblüte und Bio-Feige eignet sich für strapaziertes und geschädigtes Haar. Mit der Einführung von bevola Naturals im vergangenen Jahr setzt Kaufland auf zertifizierte Naturkosmetik im Eigenmarkensortiment und ermöglicht damit allen Kunden den Kauf guter und nachhaltiger Produkte. Die Kosmetikprodukte sind klimaneutral (Ausgleich über zertifizierte Klimaschutzprojekte), vegan und gemäß Natrue-Standard zertifiziert. Das bedeutet für die Rezepturen: Verzicht auf Silikone, Paraffine und Mineralöle, auf Mikroplastik und auf rein synthetische Farb- und Duftstoffe. Mehr Informationen zur NATRUE-Zertifizierung unter natrue.org/debevola WattestäbchenBei den Wattestäbchen wurden 25 Marken getestet, wobei das bevola-Produkt das Urteil "sehr gut" erhält. Der Schaft der Stäbchen besteht aus Papier, die Watte ist zu 100 Prozent aus Baumwolle hergestellt und chlorfrei gebleicht. Mit "gut" überzeugt haben ebenfalls die Bio-Wattestäbchen von bevola, deren Watte aus kontrolliert biologischer Landwirtschaft stammt und nach Global Organic Textile Standard (GOTS) zertifiziert ist. Das Siegel gewährleistet die nachhaltige Herstellung von Textilien entlang der Lieferkette: von der Gewinnung der biologisch erzeugten, natürlichen Rohstoffe über die umwelt- und sozialverträgliche Fertigung bis hin zur transparenten Kennzeichnung.bevola Tampons NormalInsgesamt 19 Tampon-Marken der Stärke 3 wurden beurteilt. Qualität und Unbedenklichkeit der Inhaltsstoffe waren dabei wesentliche Kriterien. Die Tampons von bevola haben eine sehr glatte und weiche Vlieshülle. Durch die spezielle Rillenstruktur dehnt sich der Tampon gleichmäßig aus und sorgt so für eine optimale Flüssigkeitsaufnahme und für zuverlässigen Schutz.Mit bevola deckt Kaufland nahezu die gesamte Bandbreite von Drogerieprodukten für die ganze Familie ab, in überzeugender Qualität, zu günstigen Preisen und unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitsaspekten. In Deutschland führt Kaufland mittlerweile mehr als 250 Artikelnunter der Marke bevola.