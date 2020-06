Vier Private-Equity-Dachfonds der RWB schütten im Juli an Anleger aus (FOTO)

Oberhaching (ots) - In der zweiten Julihälfte 2020 werden vier Private-Equity-Dachfonds der RWB PrivateCapital Emissionshaus AG Ausschüttungen an ihre Anleger leisten. Der RWB China I sowie der RWB Germany II zahlen jeweils 20 Prozent aus. Anleger der Fonds RWB China III und RWB Germany III erhalten eine Ausschüttung in Höhe von jeweils zehn Prozent."Wir freuen uns, trotz der aktuell schwierigen Zeiten, Auszahlungen in dieser Höhe an unsere Anleger leisten zu können", sagt Norman Lemke, Mitgründer und Vorstand der RWB. "Die bevorstehenden Ausschüttungen drücken einmal mehr aus, wie robust sich die Anlageklasse Private Equity während einer Krise entwickeln kann", so Lemke weiter. Bei dem Fonds RWB China I ist es bereits die siebte Ausschüttung. RWB Germany II und III zahlen zum jeweils zweiten Mal aus. Der RWB China III leistet seine erste Auszahlung.Pressekontakt:Philipp KlöcknerRWB GroupTel.: 089/6666 94-446E-Mail: philipp.kloeckner@rwb-group.comWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/122777/4631641OTS: RWB Group AGOriginal-Content von: RWB Group AG, übermittelt durch news aktuell