Vier Premieren auf der bautec

Berlin (ots) -- bautec Innovation Award- bautec Kongress 'FASSADE 2018'- Tag der Immobilienwirtschaft und Themenrundgänge für Fachbesucher- Praxistag für das SHK-Handwerk im KarriereCenter BauDie Bauwirtschaft freut sich derzeit über volle Auftragsbücher undsteigende Umsätze. Von den aktuellen und zukünftigen Trends undEntwicklungen in der Branche können sich nationale und internationaleFachbesucher auf der kommenden bautec ein Bild machen. Unter demThemendreiklang Innovation - Bildung - Effizienz bietet dieInternationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik vom 20. bis 23.Februar 2018 vier spannende Messetage. Premieren, weiterentwickelteFormate und neue Services schärfen die strategische Ausrichtung derbautec als Messekonzept der Zukunft sowie Branchentreffpunkt fürInnovationen und Networking.Premiere: bautec Innovation AwardEin neuer Publikumspreis mit dem Namen 'bautec Innovation Award'wird das Profil der Messe schärfen. Aussteller und Mitaussteller derbautec sowie der parallel stattfindenden GRÜNBAU BERLIN erhaltendurch den Wettbewerb die Möglichkeit, ihre innovativen Produkte undSystemlösungen im Rahmen einer zentral platzierten Sonderschau zupräsentieren. Die Teilnehmer können dadurch die Aufmerksamkeit vonBesuchern und Medien gezielt auf ihre neuesten Produkte lenken. DieJury setzt sich aus den bautec-Fachbesuchern zusammen, die währendder Messetage für die Gewinner abstimmen können. Am letzten Messetag(23. Februar) um 13 Uhr findet die feierliche Preisverleihung statt.Anmeldungen sind bis zum 12. November 2017 möglich.Bewerbungsunterlagen sind zu finden unter www.bautec.com.Premiere: bautec Kongress 'FASSADE 2018'Die bautec lädt am Donnerstag, den 22. Februar 2018, erstmals zumbautec Kongress ein. Im Palais am Funkturm (Halle 19) sindArchitekten, Planer, Ingenieure und Vertreter des Handwerkseingeladen, sich zum Thema "Fassade 2018: Smart - Grün - Dynamisch"auszutauschen. Rund 500 Teilnehmer werden erwartet. InteressierteAussteller haben die Möglichkeit, sich hier ergänzend zu ihremStandauftritt zu präsentieren.Premiere: Tag der ImmobilienwirtschaftAm Tag der Immobilienwirtschaft (21. Februar 2018) werden nacheinem speziell auf die Wohnungs- und Immobilienwirtschaftausgerichteten Symposium, Impulsvorträgen und einer Talkrunde (Halle23) abends im Palais am Funkturm die Bauherrenpreise verliehen.Auslober ist die Arbeitsgruppe KOOPERATION bestehend aus demBundesverband der Wohnungswirtschaft GdW, dem Bund DeutscherArchitekten BDA und dem Deutschen Städtetag (DST).Premiere: Praxistag für SHK-Handwerk im KarriereCenter BauWelche lukrativen Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten dieBauwirtschaft bietet, erfahren Schüler, Studenten, Berufsanfänger undQuereinsteiger im KarriereCenter Bau. Der Nachwuchs kann hier nichtnur mit Fachverbänden, Kammern, Innungen, Fachhochschulen undUniversitäten in Kontakt treten, sondern erstmals auch mitausstellenden Unternehmen. An erfahrene Handwerker undBaubeschäftigte im SHK-Bereich wird sich die bautec 2018 mit einemneuen Weiterbildungsformat richten. Die Zielgruppe hat erstmals dieMöglichkeit, sich von Ausstellern in Hinblick auf neue undweiterentwickelte Produkte schulen zu lassen.Themenrundgänge für FachbesucherAuf 36.000 Quadratmetern erwartet das bautec-Publikum das gesamtePortfolio der Branche. Um den verschiedenen Fachbesuchergruppen dieMöglichkeit zu geben, sich zielgerichtet über das für sie relevanteProdukt- und Serviceangebot informieren zu können, werden 2018erstmals Fachbesucherrundgänge für die unterschiedlichenBesuchergruppen veranstaltet.Über die bautecDie bautec - Internationale Fachmesse für Bauen und Gebäudetechnik- findet alle zwei Jahre in Berlin statt. 35.000 Besucherinformierten sich auf der jüngsten Veranstaltung bei 502 Ausstellernaus 17 Ländern über die neuesten Produkte, Services und Themen dernationalen und internationalen Bau- und Immobilienwirtschaft. Derenergetische Systemverbund von Gebäudehülle und intelligenterGebäudetechnik steht dabei im Mittelpunkt. Veranstalter der bautecist die Messe Berlin. Die 18. bautec findet vom 20. bis 23. Februar2018 auf dem Berliner Messegelände in den Hallen 20 bis 26 statt. Inder parallel laufenden GRÜNBAU BERLIN finden Fachbesucher alles zumThema Garten- und Landschaftsbau. Mehr Informationen stehen onlineunter www.bautec.com bereit.Pressekontakt:Daniela GäbelPR ManagerMessedamm 2214055 Berlingaebel@messe-berlin.deOriginal-Content von: Messe Berlin GmbH, übermittelt durch news aktuell