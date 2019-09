Unterföhring (ots) -Nicole (26, Stadthagen) ist zumindest in einem Fitnessstudioangemeldet. Tanjana (35, Stolzenau) läuft gerne auf High Heels durchsLeben. Anka (31, Petershagen) geht gerne mit ihrem Hund Gassi.Martina (39, Neustadt) gesteht: "Als Vorbereitung wollten wirgemeinsam laufen. Vom Parkplatz bis zum Griechen haben wir esgeschafft!" Obschon ihre sportlichen Karrieren überschaubar sind,wollen die Frauen aus dem Großraum Hannover in der neuenProSieben-Show "Renn zur Million... wenn Du kannst!" (ab 10.September, 20:15 Uhr) zusammen ordentlich Kohle abräumen. Dazu habensich die Altenpflegerinnen einen selbstironischen Teamnamen verpasst:"Für alle Fälle Pflegefälle". Ihr Doping vor dem Start: Eine gutePrise Humor.Daniel (33, Reiter bei der Kölner Prinzen-Garde) geht dieProSieben-Show mit äußerstem Ehrgeiz an. Für seinen Lauf bei#RennzurMillion hat er sich selbst zum Abspecken verdonnert: "Ichhabe mich auf eine Süß-Diät gesetzt und in den letzten sechs Wochenfünf Kilogramm runterbekommen." Reicht das, um den angriffslustigenVerfolger Fabian Hambüchen (31) abzuhängen? "Ich bin schneller",stichelt der Turn-Olympiasieger, "egal ob zu Fuß oder auf denHänden." Wenn Daniel vor Verfolger Fabian ins Ziel kommt, kann er biszu eine Million Euro gewinnen. Wenn er zu langsam rennt, gewinnt ernichts.Pflegehelfer Tim (20, Bonn) läuft für einen besonderen Traum:"Mindestens 10.000 Euro Gewinn wären überragend, dann kann ich mirdie Surf-Ausbildung für meine Freundin und mich auf Bali leisten."In der ersten Folge "Renn zur Million... wenn Du kannst!" gehenzudem zwei prominente Läufer an den Start: Die Bob-Pilotin undneunfache Gesamtweltcup-Siegerin Sandra Kiriasis (44) strahlt großenOptimismus aus. Ex-Fußballprofi "Super Mario" Basler zweifelthingegen an seinen Superkräften: "Ich bin 50. Ich bin froh, wenn ichmein erstes Hindernis überlebe."So funktioniert der Run um die Million:Auf der Hattinger Henrichshütte, wo 133 Jahre lang flüssiges Eisenaus dem Hochofen floss, sprinten bei "Renn zur Million... wenn Dukannst!" Kandidaten um eine Million Euro. Ihre Aufgabe: rennen,rennen, rennen und dabei schnellstmöglich die Hindernisse auf derIndustriebrache im Ruhrgebiet überwinden. Zusätzlich dürfen sie nichtvon einem hartnäckigen Verfolger gefangen werden. Nach jedergenommenen Hürde müssen sich die Läufer entscheiden: Höre ich auf undsichere meinen bisherigen Gewinn oder setze ich auf volles Risiko,renne weiter und schaffe es vielleicht bis zur Million? Mitmachenkann jeder, vom Friseur über die Versicherungsfachfrau bis zumSportstudenten. Doch aufgepasst: Wer zu langsam rennt, wirdgeschnappt und gewinnt nichts!"Renn zur Million... wenn Du kannst!" - ab Dienstag, 10. September2019, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.Weitere Informationen zur neuen ProSieben-Show "Renn zurMillion... wenn Du kannst!" sowie zu allen Läufern und Verfolgernfinden Sie auf der Presseseite:http://presse.prosieben.de/rennzurmillionZusätzlich gibt es während der Show alle Hintergrundinformationenzu #RennzurMillion im red button Portal von ProSieben - verfügbar aufjedem Smart TV.Hashtag zur Show: #RennzurMillionBei Fragen:ProSiebenSat.1 TV Deutschland GmbHKommunikation/PR EntertainmentCarina CastrovillariTel. +49 [89] 9507-1108Carina.Castrovillari@ProSiebenSat1.comBildredaktionJürgen Aloisius MorgenrothTel. +49 [89] 9507-1129Juergen_Aloisius.Morgenroth@ProSiebenSat1.comOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell