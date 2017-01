Vier Nominierungen zum Grimme-Preis 2017 für 3sat

Mainz (ots) - Vorgeschlagen sind: Die Dokumentarfilmreihe "Ab 18!"sowie die Dokumentarfilme "Zwei Stimmen aus Korea" und "Aus demAbseits" sowie die Dokumentation "Buchenwald. Nächste Generation"Nominiert zum Grimme-Preis 2017 in der Kategorie "Kinder & Jugend"ist die 3sat-Filmreihe "Ab 18!" (ZDF/3sat, Redaktion: Katya Mader undDaniel Schössler). Die Filme der Reihe sind individuelleEinzelstücke, kreative dokumentarische Porträts junger Erwachsener,die sich durch einen persönlichen Stil, filmische Ästhetiken undErzählformen auszeichnen. Pro Film liegt der Fokus auf derpersönlichen Geschichte eines Protagonisten, eines Paares oderFreundeskreises, der oder die an einem Wendepunkt oder einerEntscheidung stehen.Ebenfalls nominiert ist - in der Kategorie "Info & Kultur" - derDokumentarfilm "Zwei Stimmen aus Korea" von Sung-Hyung Cho (ZDF/3sat,Redaktion: Daniel Schössler; Erstsendung: 8.8.2016). Der Filmzeichnet ein Bild der jungen Generation in Nord- und Südkorea in Formeines Doppelporträts: Die 22-jährige Bang Gye Yong aus Nordkoreastudiert an der Musikschule von Pjöngjang Gesang und möchte amliebsten wie die Gattin von Kim Yong II sein. Hu Sun Gyung, 21 Jahrealt, spielt im südkoreanischen Seoul in einer Punk-Band. Beide sindehrgeizig und stammen aus gut situiertem Hause.Nominiert ist auch der Dokumentarfilm "Aus dem Abseits" von SimonBrückner (ZDF/3sat/rbb), Redaktion: Udo Bremer (ZDF/3sat) und RolfBergmann (rbb); Erstsendung 29.8.2016) in der Kategorie "Info &Kultur". Das dokumentarische Porträt stellt die FamiliengeschichteBrückners dar, die von den 1930er Jahren bis in den Deutschen Herbstführt, in den Kontext der Zeitgeschichte und der politischenProzesse, in die sich der Hochschullehrer Peter Brückner eingemischthat, geprägt von Erfahrungen im Dritten Reich. In den 1970er Jahrenwurde Peter Brückner zu einer Symbolfigur der Neuen Linken und bekamals erster deutscher Hochschullehrer Berufsverbot. Sein Sohn Simonerzählt dessen Lebensgeschichte.Die Dokumentation "Buchenwald. Nächste Generation" von SiggiRessel (ZDF/3sat, Redaktion: Thomas Janssen; Erstsendung: 31.5.2016)ist ebenfalls in der Kategorie "Info & Kultur" nominiert. Wie kannBuchenwald, dieser wichtige Ort der deutschen Geschichte"zukunftsfähig" gestaltet werden? Wie kann ein Erinnern in derZukunft möglich gemacht werden, wenn die letzten Zeitzeugen nichtmehr am Leben sind? Unter dieser Fragestellung hat Filmautor SiggiRessel für seinen Film mit Zeitzeugen gesprochen und die Arbeit ander Gedenkstätte dokumentiert: von den Feierlichkeiten zur70-jährigen Befreiung des Lagers im April 2015 über den Aufbau einerneuen Dauerausstellung ab Mitte des Jahres 2015 bis zu derenEröffnung im April 2016.3sat zeigt die Verleihung des Grimme-Preises 2017 am Freitag, 31.März 2017, um 22.35 Uhr in seinem Programm. Auf www.3sat.de ist derLive-Stream der Veranstaltung zu sehen.Weitere Informationen zu den Sendungen:"Ab 18!": https://pressetreff.3sat.de/startseite/3sat-auf-einen-blick/sendungen-von-a-z/artikel/ab-18-dokumentarfilmreihe/"Zwei Stimmen aus Korea": https://pressetreff.3sat.de/startseite/suche/suchergebnis/artikel/zona-norte-1/"Aus dem Abseits": https://pressetreff.3sat.de/startseite/suche/suchergebnis/artikel/aus-dem-abseits/"Buchenwald. Nächste Generation" https://pressetreff.3sat.de/startseite/suche/suchergebnis/artikel/das-grauen-fuer-die-naechste-generation-erfahrbar-machen/Pressebilder finden Sie hier:https://presseportal.zdf.de/presse/3satgrimmepreisPressekontakt:Presse und Öffentlichkeitsarbeit 3satPepe Bernhard+49 (0) 6131 701 6261Bernhard.p@3sat.dewww.pressetreff.3sat.deOriginal-Content von: 3sat, übermittelt durch news aktuell