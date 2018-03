Vier NDR Autoren vom Verband Deutscher Sportjournalisten ausgezeichnet

Hamburg (ots) - Der Verband Deutscher Sportjournalisten (VDS) hatvier NDR Autoren für ihre Arbeit ausgezeichnet.Den mit 2000 Euro dotierten 1. Platz beim VDS Fernseh-Preiserhielt Peter Carstens für sein "Sportclub Story"-Stück "StefanKretzschmar - So ist er wirklich". Der Autor zeigt in seinerDokumentation über einen der wohl einflussreichsten Männer desdeutschen Handballs einen sehr emotionalen Stefan Kretzschmar, deroffen und selbstkritisch tiefe Einblicke in sein Leben und das seinerFamilie zulässt. "Peter Carstens ist ein Porträt über StefanKretzschmar gelungen, das dem Zuschauer den früheren Handball-Punk sonah bringt, wie man ihm noch nie war", heißt es zu Begründung derJury.Den 1. Preis beim Herbert-Zimmermann-Preis im Bereich Hörfunk,"Kategorie Beiträge", erhielten Jörg Naroska und Jan Möller für ihrNDR 90,3 Hörfunk-Feature "Willkommen im Sport - Integration imSportverein". Zwei Jahre nach der Äußerung von Bundeskanzlerin AngelaMerkel, "Wir schaffen das", erforschten die Autoren, wie weitIntegration im Hamburger Sport vorangeschritten ist. "Einhochemotionales Thema wurde sehr sachlich, aber nie langweilig mitvielen Positivbeispielen erarbeitet", heißt es in derJury-Begründung. NDR 90,3 sendet den Beitrag am Donnerstag, 22. März,ab 20.05 Uhr noch einmal.Den 2. Preis des VDS-Nachwuchspreises, dotiert mit 1500 Euro,erhielt NDR Volontär Josef Opfermann für seinen ebenfalls auf NDR90,3 gesendeten Hörfunkbeitrag "Olympiasieger und Anfänger in einemBoot". Opfermann berichtete über eine Begegnung des Ruderers EricJohannesen, Olympiasieger und Weltmeister im Achter, mitAmateursportlern in Hamburg.Die Ehrungen wurden am Montag, 19. März, in Augsburg vergeben.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationRalf PleßmannTel: 040-4156-2333http://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell