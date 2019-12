Vier Millionen Händler außerhalb von Festlandchina akzeptieren die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay

Shanghai (ots/PRNewswire) - UnionPay International (UPI) gab heute bekannt, dass28,5 Millionen Händler außerhalb von Festlandchina Karten von UnionPayakzeptieren. Von diesen Händlern unterstützen vier Millionen auch die mobilenZahlungsdienste von UnionPay. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entspricht dieseinem Zuwachs von etwa einer Millionen Händlern. Inhaber von UnionPay-Kartenkönnen den UnionPay QR-Code scannen, um bei HEYTEA in Singapur zu bezahlen, kurzauf ihr Mobiltelefon tippen, um in Moskau mit der U-Bahn zu fahren und an denFlughäfen in Rom Steuerrückzahlungen über die mobile UnionPay-App einfordern.Benutzer der mobilen Zahlungsdienste von UnionPay können nun bei Reisen insAusland noch problemloser bezahlen und eine Vielzahl von Dienstleistungengenießen.UnionPay verstärkt weiterhin seine globale AkzeptanzLaut der Welttourismusorganisation soll die Anzahl der chinesischenOutbound-Touristen 2019 im Jahresvergleich um 14 % steigen. Daher baut UPI seineglobale Akzeptanz weiter aus, um chinesischen Touristen reibungsloseZahlungserfahrungen zu bieten. 2019 wurde UnionPay erstmals in der Ukraine, inArmenien, Bosnien-Herzegowina und Chile akzeptiert. Dadurch wurde das globaleAkzeptanz-Netzwerk von UnionPay auf 177 Länder und Regionen ausgeweitet.Doch UPI möchte nicht nur seine allgemeine Akzeptanz vergrößern, sondern auchdafür sorgen, dass seine mobilen Zahlungsdienste besser angenommen werden.Bislang können Inhaber von UnionPay-Karten durch Scannen der UnionPay QR-Codesoder durch Tippen ihrer Mobiltelefone in 53 Ländern und Regionen Zahlungenvornehmen. Im Vergleich zum Vorjahr stieg dieses Jahr die Anzahl der mitUnionPay QR-Codes vorgenommenen Transaktionen um das Vierfache. Gleichzeitigwurde QuickPass, der mobile kontaktlose Zahlungsdienst von UnionPay, 40 %häufiger genutzt.Die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay werden in mehr Bereichen eingeführtDas Logo der mobilen App von UnionPay prangt auf der Fassade desFlaggschiff-Shops von LOFT in Japan Ginza. Hier können Inhaber vonUnionPay-Karten an der Kasse problemlos durch Scannen des UnionPay QR-Codesbezahlen. Mittlerweile bieten Händler aus den unterschiedlichsten Bereichen diemobilen Zahlungsdienste von UnionPay an, wie z. B. die Lebensmittel- undGetränkeindustrie, Hotellerie, Transit, Touristenattraktionen, Shopping undUnterhaltung. Zu beliebten Händlern, die mobile Zahlungen von UnionPayakzeptieren, zählen auch gefragte Gastronomiebetriebe, wie z. B. Fish Market inAustralien, KFC in Nepal und No Signboard Seafood in Singapur. Unter denHändlern finden sich außerdem Supermarktketten wie Mannings in Hongkong, LotusSupermarket in Thailand und Foodymart in den USA. Darüber hinaus werden dieseDienste bei vielen Touristenattraktionen angeboten, wie z. B. im Hong Kong OceanPark und im Korean Folk Village.Vor kurzem bot UPI besondere Angebote zum Jahresende an. Karteninhaber erhieltenrund um die Welt in 80 wichtigen Branchen bis zu 30 % Rabatt. Beliebte Händlerverschiedener Geschäftsbereiche, wie z. B. The Shilla Duty Free in Singapur,GS25 Convenient Store in Südkorea und die Buchhandlung Eslite in Taipeh, bietenKunden Sonderangebote an, wenn die mobilen Zahlungsdienste von UnionPay genutztwerden.Die mobile App von UnionPay bietet eine größere Auswahl an DienstleistungenUPI aktualisiert auch die grenzübergreifenden Add-on-Dienste der mobilen App vonUnionPay. Mit der Version 7.0 der UnionPay-App wurde eine größere Auswahl anDienstleistungen eingeführt. Dazu zählen globale Tipps zur Kartennutzung,U-Plan-Rabattcodes, Steuerrückzahlungen in Echtzeit, Visaanträge in 40 Ländernund Regionen sowie grenzübergreifende Expresslieferung.Im Juli 2019 wurde für die mobile App von UnionPay ein digitalerSteuerrückzahlungsdienst eingeführt, der in über 400 Steuerrückzahlungsstellenund 27 Ländern und Regionen außerhalb von Festlandchina verfügbar ist. Benutzernwerden die Steuern umgehend zurückerstattet und in RMB auf ihre UnionPay-Kartenüberwiesen, sobald der Code für die Steuerrückzahlung gescannt wurde. Dafürmüssen keinerlei Formulare ausgefüllt werden.Pressekontakt:Hou Lingweihoulingwei@unionpayintl.com+86-21-20265843Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/114064/4480864OTS: UnionPay InternationalOriginal-Content von: UnionPay International, übermittelt durch news aktuell