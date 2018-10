Vier Kataloge und 40 neue Reisen / Marco Polo baut das Urlaubsangebot für 2019 aus

München (ots) - Im Entdecker-Team, in der Mini-Gruppe, imPrivatwagen mit eigenem Scout oder gemeinsam mit anderen jungenTravellern: Marco Polo Reisen hat für jeden Geschmack das passendeReiseangebot. Der Entdeckerreisen-Spezialist geht in die Saison 2019mit rund 200 Routen, 40 davon neu, in rund 80 Ländern weltweit,gebündelt in vier Katalogen.Frisch gedruckt ist der Katalog "Young Line Travel 2019" fürUrlauber zwischen 20 und 35, die in der Gruppe die Welt entdeckenmöchten. Er enthält in diesem Jahr zwölf neue Reisen, unter anderemnach Indochina, Panama und Griechenland. Ebenfalls gerade erschienenist das Programm "Individuell reisen ohne Gruppe 2019" mitRoutenvorschlägen für Rund- und Städtereisen mit eigenem Marco PoloScout. Elf davon sind neu und führen unter anderem nach Tunesien,Russland und Sri Lanka. Seit Juli ist das Angebot "Entdeckerreisen imTeam 2019" auf dem Markt. Die elf neuen Routen bringen Urlauberbeispielsweise nach Thailand, Israel - Jordanien sowie an den Golfvon Sorrent. Reisen aus dem Katalog "Entdeckerreisen in derMini-Gruppe 2019" sind ebenfalls seit Juli buchbar. Neu sind China,Nepal, Bali - Lombok, Ecuador - Galápagos, Tansania und Namibia.Mit Marco Polo die Welt entdeckenMarco Polo bietet spannende Erlebnis- und Entdeckerreisen inkleiner Gruppe zu einem günstigen Preis-Leistungs-Verhältnis, zumBeispiel nach Malta ab 899 Euro, nach Georgien ab 1169 Euro und nachSri Lanka ab 1569 Euro. Auf jeder Rundreise zeigt ein einheimischerMarco Polo Scout den Gästen die spannendsten Ecken seiner Heimat. Mitdem Entdecker-Highlight "Marco Polo Live" sind die Gäste beispeziellen Ereignissen hautnah dabei, zum Beispiel beim Bier brauenin Tibet und beim Kochkurs in Georgien. Das Basispaket aller Tourenumfasst jeweils Flüge, Rundreise, Hotels und die einheimischeReiseleitung. Internet: www.marco-polo-reisen.comPressemappe Marco PoloDie komplette Pressemappe "Marco Polo 2019" finden Sie unterhttps://www.marco-polo-reisen.com/Unternehmen/Presse/Downloads zumDownload.Pressekontakt:Dr. Frano Ilic, PressesprecherTelefon: +49 (0)89 500 60 - 505, E-Mail:frano.ilic@marco-polo-reisen.comOriginal-Content von: Marco Polo Reisen, übermittelt durch news aktuell