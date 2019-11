Vier Hörspiele, ein Live-Hörspiel und 100 Prozent Frauenjury / Start der 16. ARD Hörspieltage in Karlsruhe (6.-10.11.2019) / Erstmals Frauen-Jury beim Deutschen Hörspielpreis der ARD (FOTO)

Karlsruhe (ots) -Mit Wettbewerbshörspielen über Karl Lagerfeld und Steve Jobs, einem fiktivenHörspieldialog mit Elfriede Gerstl und der Hörspielbearbeitung des Romans "DerReisende" von Ulrich Alexander Boschwitz haben heute (6.11.) in Karlsruhe die16. ARD Hörspieltage begonnen. Erstmals entscheidet eine ausschließlich weiblichbesetzte Jury über den diesjährigen Deutschen Hörspielpreis der ARD und über denPreis für die "Beste schauspielerische Leistung" in einem Hörspiel. Die Jurybesteht aus Jenni Zylka (Vorsitz), Milena Fessmann (Filmproduzentin,Moderatorin), Lamya Kaddor (Islamwissenschaftlerin, Publizistin), Jenny Schily(Schauspielerin) und Maryam Zaree (Schauspielerin, Autorin, Filmemacherin). AmAbend folgt die Aufführung des Live-Hörspiels "Der Mieter" nach Motiven desStummfilmklassikers "The Lodger" von Alfred Hitchcock.Die besten Hörspiel-Neuproduktionen stellen sich dem Publikum und der JuryZwölf Hörspiele von ARD, Deutschlandradio, ORF und SRF konkurrieren noch bisFreitag, 8. November, vor Publikum um die renommierte Auszeichnung. Jenni Zylka,Juryvorsitzende, zur neuen Jury: "Es ist einerseits nichts Besonderes, wenn dieFachjury eines hochdotierten und relevanten Medienpreises also einmal komplettaus Frauen besteht. Andererseits doch: Es ist nämlich dringend notwendig. Unddas wird noch eine Weile so bleiben. Bis die Hunderte von Jahren, in denenJurys, Gremien, Komitees, Verwaltungs- und Aufsichtsräte, Regierungen undAkademien in sämtlichen Bereichen des öffentlichen Lebens männlich bestimmt oderkomplett männlich besetzt waren, als 'altertümliche Ungerechtigkeiten' gelten."Thementag "Frauen im Ausschnitt", Premiere von Live-Hörspiel nach Michael EndeAm Samstag geht es beim Thementag "Frauen im Ausschnitt" im offenen Dialog mitdem Publikum um Wege und Möglichkeiten, Frauen in Kultur, Hörspiel und Filmendlich gleichzustellen. Zu den Referentinnen gehören Sabine Hark (Soziologin,Professorin für Geschlechterforschung), Lamya Kaddor (Islamwissenschaftlerin,Publizistin), Stefanie Lohaus (Mitherausgeberin des Missy Magazine), AniaMauruschat (Literatur- und Medienwissenschaftlerin), Luise F. Pusch (Begründerinfeministische Linguistik, Bloggerin) und Hilde Weeg (DeutscherJournalistinnenbund). Die ARD Hörspieltage enden am Sonntag mit einer Premiere:Auf dem Kinderhörspieltag wird "Die Geschichte von der Schüssel und vom Löffel"nach Michael Ende als Hörspiel live aufgeführt: mit der Starbesetzung GustavPeter Wöhler, Manon Straché, Stefan Kaminski, Laura Maire.Infos zum Programm: hoerspieltage.ARD.deAlle Wettbewerbsbeiträge zum Nachhören in der Smartphone-App ARD-Audiothek:https://www.ardaudiothek.de/ard-hoerspieltage-2019-beitraege/67924962Pressekontakt:Elektronische Pressemappe, kostenloses Bildmaterial undweiterführende Links: http://swr.li/ard-hoerspieltage-2019Pressefotos zum kostenlosen Download: www.ARD-foto.dePressekontakt: Oliver Kopitzke, Telefon: 0172 7356335, E-Mail:oliver.kopitzke@swr.deInterviewanfragen und Pressematerial: Gitta Deutz, Telefon: 0172 2079 810,E-Mail: pr@presseagentur-deutz.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell