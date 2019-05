Vier Goldgewinner bei der ersten Preisverleihung des MAX-Awards auf der OMR / Agentur des Jahres wird SERVICEPLAN

Finanztrends Video zu Goldpreis



Frankfurt am Main (ots) - Der MAX-Award zeichnet exzellentesDialogmarketing aus, das sowohl hinsichtlich der Kreation als auchder Effizienz besticht. 23 Arbeiten hatten es beim MAX 2019 auf dieShortlist geschafft. Am 7. Mai fand die Preisverleihung des MAX zumersten Mal im Rahmen des OMR Festivals in Hamburg statt.Neben den geladenen Gästen waren zahlreiche Messebesucher livedabei, als Moderator Alexander Mazza gemeinsam mit JurypräsidentMichael Koch und DDV-Präsident Patrick Tapp insgesamt 23 MAX-AwardTrophäen - vier Mal in Gold, sechs Mal in Silber und dreizehn Mal inBronze - auf der Dialog Stage in der Dialog Area überreichte.Auch in diesem Jahr wurde anhand der abgegebenen Stimmen bei einemöffentlichen Online-Voting ermittelt, welche Agenturen undUnternehmen der Shortlist den MAX in Gold, Silber oder Bronze mitnach Hause nehmen durften."In diesem Jahr haben wir so viele Votes wie noch nie zuvor beimMAX verzeichnet", sagt Jurypräsident Michael Koch. Fast 5.000 Stimmenwurden abgegeben. Dies zeigt laut Koch ganz klar, dass guteDialogkampagnen in der Öffentlichkeit eine immense Wahrnehmung habenund dass die Online-Abstimmung das Involvement der Agenturen spürbarsteigert.Agentur des Jahres ist SERVICEPLAN geworden, die sich mit derhöchsten Punktzahl im Gesamtranking vor Kolle Rebbe auf Platz zweiund la red auf Platz drei den Sieg sicherte.Als "Best in Show" wurde die Arbeit "Jägermeister: Drop-InConcert" von la red für den Auftraggeber Mast-Jägermeister gekürt.Die weiteren Goldgewinner sind fischerAppelt / Fork Unstable Mediafür ihre Kampagne im Auftrag von Merck, gkk dialog / Scholz & FriendsiDialog für die Arbeit im Auftrag der DekaBank Deutsche Girozentralesowie Philipp und Keuntje für die Kampagne von Sylt Marketing.DDV-Präsident Patrick Tapp sieht in der OMR das ideale Umfeld fürden MAX-Award - auch in Zukunft. "Die Resonanz auf das Online-Votingund die Preisverleihung auf der OMR war überwältigend. Auf dieserjungen Messe mit seinem digitalaffinen Publikum ist der MAX bestensaufgehoben. Der MAX-Award ist ein Preis, an dem in Zukunft eigentlichkeine Agentur mehr vorbei kann; hier zu gewinnen ist eine wirklicheAuszeichnung!"Alle Infos zum Wettbewerb unter: www.max-award.deHier finden Sie ein Foto des MAX-Awards: https://bit.ly/2Wye0DoPressekontakt:DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V.Boris von Nagy, Leiter KommunikationHahnstr. 70, 60528 Frankfurt am MainTelefon: (069) 401 276 513, Fax: (069) 401 276 599b.vonnagy@ddv.dehttp://www.ddv.deOriginal-Content von: DDV Deutscher Dialogmarketing Verband e.V., übermittelt durch news aktuell