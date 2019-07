Vier Fünftel befürworten Seilbahnen in Städten

Stuttgart (ots) - In Lateinamerika gehören Seilbahnen imNahverkehr zur Normalität. Metropolen wie La Paz, Medellín oderMexiko City nutzen die Vorteile, um das Verkehrschaos einzudämmen:Kein Stau, kaum Emissionen, wenig Lärm und vergleichsweise geringeKosten. In Deutschland scheitern solche Seilbahn-Pläne oftmals nocham Nein der Bürger. Woran das liegt und wie sich die Akzeptanz fürSeilbahnen erhöhen lässt, wollte das Planungs- undBeratungsunternehmen Drees & Sommer SE in einer aktuellen Umfragewissen. Derzeit arbeiten die Infrastruktur- und Mobilitätsexpertendes Unternehmens mit Hauptsitz in Stuttgart auch anMachbarkeitsstudien für Seilbahnen in Städten wie Leonberg, aber auchfür Industrieunternehmen und deren Areale.Für das Stimmungsbild wurden im Mai 2019 mehr als 180 Personen inForm einer repräsentativen Stichprobe im Alter von 18 bis 80 Jahrenim Raum Stuttgart befragt. Zentrale Ergebnisse: Was deutscheGroßstädte angeht, steht mit 83 Prozent die überwiegende Mehrheiteinem Einsatz von Seilbahnen positiv gegenüber, vor allem, wenn essich um den Anschluss von Stadtteilen im Umland handelt. Auch vieleVorteile sind bereits bekannt: 42 Prozent sind überzeugt, dass dieSeilbahnen den öffentlichen Nahverkehr insgesamt verbessern. Mehr alsdie Hälfte hält deren Nutzung bei entsprechender Einbindung insTicketsystem für unkompliziert. Fast ebenso viele glauben, dassSeilbahnen stark beanspruchte Verkehrsstrecken entlasten und 44Prozent sind der Überzeugung, dass ihr Einsatz CO2-Emissionenverringert.Von der schrägen Idee zur echten Alternative"Wenn wir noch vor einigen Jahren Seilbahnkonzepte beiKommunalpolitikern vorgestellt haben, fragten die uns, ob wirglauben, wir befänden uns gerade an der Zugspitze. Mit der immermassiveren Verkehrsproblematik vielerorts hat sich das geändert.Seilbahnen ersparen den Pendlern eine Menge Stauzeit, sie sindäußerst umweltfreundlich, die Bauzeit kurz und signifikantkostengünstiger zu realisieren als U- oder S-Bahnen. Außerdem kanneine Seilbahn Stadtteile voranbringen, die bislang vom öffentlichenNahverkehr ausgeschlossen waren", sagt Claus Bürkle, Partner beiDrees & Sommer und Infrastrukturexperte für die öffentliche Hand.Bürkle zufolge eigne sich eine Seilbahn nicht für längereStrecken, sondern nur für Distanzen von bis zu acht Kilometern. Mit20 bis 25 Kilometern pro Stunde seien sie zwar nicht so flottunterwegs, die Nutzer seien dennoch schneller am Ziel als mit demAuto zu Stoßzeiten.Bürger sorgen sich um die Sicherheit und die PrivatsphäreIn puncto Sicherheit der Seilbahn haben die Befragten allerdingsnoch Bedenken: Darauf vertrauen nur 31 Prozent voll und ganz. Zudemglaubt auch nur jeder Zehnte, dass die Betreiber in unvorhergesehenenSituationen wie Unfällen oder einem Versagen der Technik souveränreagieren. Dabei sei eine Seilbahn ein sehr sicheres Verkehrsmittel,betont Bürkle. Bei starken Stürmen werde sie beispielsweise immerabgeschaltet, die Unfallquoten seien äußerst gering.Schwierigkeiten ergäben sich ihm zufolge von ganz anderer Seite,nämlich beim Thema Überfahrtsrechte: Dass Seilbahnen auch überWohnhäuser hinwegschweben müssen, stößt vielfach auf Widerstand derEigentümer. Das spiegelt auch die Umfrage wider: 44 Prozent sehen inder Seilbahn, die an ihren Wohnungen vorbeiführt, eine Einschränkungihrer Privatsphäre.Heiliger Sankt Florian, verschon mein Haus, zünd andre an"Das sogenannte 'Not-In-My-Backyard-Syndrom', das wir hierzulandedas Sankt-Florian-Prinzip nennen, gilt für die meisten Verkehrs- undInfrastrukturprojekte. Viele Menschen sind zwar von den Vorteileneiner städtischen Seilbahnanlage überzeugt, doch niemand will, dasssie am eigenen Wohnort direkt am Schlafzimmerfenster vorbeiführt",führt Sebastian Beck, Senior Projektpartner und Experte fürSeilbahnen bei Drees & Sommer, aus. So weit wie möglich werde beiPlanungen die Trassenführung daher über öffentlichen Grund geführt.Laut Umfrage ist auch die tatsächliche Höhe des Kabinenverlaufsentscheidend: So haben drei von vier der Befragten angegeben, dasseine Seilbahntrasse in direkter Nähe zu ihrem persönlichen Wohnumfeldverlaufen kann, sofern diese angemessen hoch angebracht ist. Auch"Privacy Glass", das die Scheiben während der Fahrt zeitweiligverdunkelt, könne, so Beck, die Privatsphäre der Bewohner schützen.Erfolgreiche City-Seilbahn in La Paz - und bald auch in Leonberg?Ein weiteres Hindernis: Noch gibt es in Deutschland keinLeuchtturmprojekt für eine in den Nahverkehr integrierte Seilbahn,woran Städte und Kommunen sich orientieren könnten. Ganz anders siehtdas in Lateinamerika aus. Dort sind Seilbahnen als städtischesVerkehrsmittel bereits Normalität, allen voran im bolivianischen LaPaz mit dem größten städtischen Seilbahnnetz der Welt. Bis zum Jahr2020 soll noch eine weitere zu den bislang zehn Seilbahnlinienhinzukommen, so dass deren gesamte Länge insgesamt rund 34 Kilometerbeträgt.Derzeit führt Drees & Sommer für die im Raum Stuttgart gelegeneStadt Leonberg eine Machbarkeitsstudie durch. Zentrale Themen derStudie sind die Bedarfsanalyse der Stadt, die Eingliederung derSeilbahn in den bestehenden Verkehrsverbund sowie konkrete Vorschlägezu Linienführung, Stützen und Haltestellen. Sie umfasst zudem Themenwie Bau- und Betriebskosten und Fördermöglichkeiten.Für Leonberg sollen die Ergebnisse Ende des Jahres vorliegen."Eine Seilbahn bietet die Chance, Mobilität in Verbindung mitStadtgestaltung für die Bürgerinnen und Bürger neu zu denken. Wichtigist dabei vor allem, wie sich eine Seilbahn städtebaulich undraumordnerisch einfügt und neue Impulse für eine integrierteSiedlungs- und Verkehrsentwicklung setzen kann", erklärt derLeonberger Oberbürgermeister Martin Georg Cohn.Koblenz: Nicht ohne unsere SeilbahnDie Erfahrung zeigt: Ist die Seilbahn erstmal Teil desNahverkehrs, steigt die Akzeptanz der Bevölkerung schnell an. EinBeispiel, wie gut eine Seilbahn in der Stadt ankommt, ist Koblenz.Anlässlich der Bundesgartenschau 2011 entstanden, sollte die dortigeSeilbahn längst abgebaut werden. Eine Koblenzer Bürgerinitiativehatte sich dann für ihren Verbleib eingesetzt. Drees & Sommerbegleitete den Bauherrn bei Wettbewerb und Auswahlverfahren.Für Claus Bürkle, ist der Rückhalt der Bürger das entscheidendeErfolgskriterium: "Obwohl im Vorfeld häufig und heftig umstritten,wollen die Menschen dort, wo sie umgesetzt ist, ihre Seilbahn nichtmehr missen", betont er. Damit die Seilbahn nicht bereits in denKöpfen der betroffenen Bürger scheitert, sei ein transparenterProzess das A und O. "Wenn die Seilbahn auch in Deutschland Teil desNahverkehrs werden soll, ist es zwingend notwendig, die Bevölkerungvon Anfang an mitzunehmen. Nur wer den Dialog sucht und offensivkommuniziert, kann auch die Bedenken der Menschen ausräumen", fasstBürkle zusammen.Redaktioneller Hinweis: Die Umfrage ist Teil der Abschlussarbeit"Akzeptanzprobleme und Lösungsansätze im Hinblick auf den Einsatzurbaner Seilbahnen im öffentlichen Personennahverkehr". Die Drees &Sommer-Projektmanagerin Olivia Franz hat die Untersuchung derHochschule für Technik in Stuttgart im Rahmen des StudiengangsInfrastrukturmanagement im Juli 2019 vorgelegt.Die ausführlichen Umfrageergebnisse finden Sie hier:http://ots.de/fDU6ia