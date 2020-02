Mainz (ots) - Die Herzkino-Reihe "Frühling" mit Simone Thomalla in derHauptrolle war im Januar und Februar 2020 mit insgesamt vier neuen Filmen beiden Zuschauern im ZDF und in der ZDFmediathek ganz vorn mit dabei: Die erste vonvier neuen Folgen startete am Sonntag, 19. Januar 2020, 20.15 Uhr, mit 5,77Millionen Zuschauern gesamt und einem Marktanteil von 15,8 Prozent. An denbeiden darauffolgenden Sonntagen verzeichnete die Reihe jeweils eine Steigerung(26. Januar 2020: 5,89 Millionen Zuschauer und 16,2 Prozent Marktanteil; 2.Februar 2020: 5,96 Millionen Zuschauer, 16,5 Prozent Marktanteil). AmSonntagabend, 9. Februar 2020, schalteten nach vorläufiger Gewichtung 5,94Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer (16,4 Prozent Marktanteil) die vorerstletzte der neuen Folgen ein.In der ZDFmediathek stehen alle vier neuen Folgen seit 18. Januar 2020 bereit:2,96 Millionen Sichtungen verzeichnet die Reihe dort bisher insgesamt. DasWeihnachtsspecial "Frühling - Weihnachtswunder" (seit 22. Dezember 2019abrufbar) war mit bisher mehr als einer Million Sichtungen der erfolgreichsteHerzkino-Film in der ZDFmediathek.In der Reihe widmet sich Dorfhelferin Katja Baumann (Simone Thomalla) dentäglichen Herausforderungen des Landlebens für Familien und Freunde. Ab April2020 werden neue Folgen gedreht.Ansprechpartnerin: Elisa Schultz, Telefon: 089 - 9955-1349; Presse-Desk,Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon: 06131 -70-16100, und über https://presseportal.zdf.de/presse/fruehlinghttps://herzkino.zdf.dehttps://twitter.com/ZDFpressePressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/7840/4517593OTS: ZDFOriginal-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell