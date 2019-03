Vier Filme, vier Kategorien: ZDF-Produktionen für Deutschen Filmpreis LOLA nominiert (FOTO)

Finanztrends Video zu



Mainz (ots) -Mit vier Produktionen steht das ZDF im Wettbewerb um den DeutschenFilmpreis, die LOLA 2019. In der Kategorie Bester Dokumentarfilm ist"Hi, A.I. - Liebesgeschichten aus der Zukunft" nominiert. In gleichzwei Kategorien vorgeschlagen, als Bester Spielfilm und für die BesteTonqualität, ist die ZDF-Kino-Koproduktion "Transit" nach demgleichnamigen Roman von Anna Seghers unter der Regie von ChristianPetzold. Im Wettbewerb um die Beste männliche Nebenrolle konkurrierenAlexander Fehling ("Das Ende der Wahrheit") und Martin Wuttke ("Glückist was für Weicheier").Im Wettbewerb um den besten Dokumentarfilm steht "Hi, A.I. -Liebesgeschichten aus der Zukunft" von Isa Willinger (Buch undRegie). Nominiert ist Produzent Stefan Kloos. Der Film erzähltGeschichten von Beziehungen zwischen Menschen und Robotern und stelltdie Frage, wie wir zukünftig mit künstlicher Intelligenzzusammenleben werden. Produziert hat Kloos & Co. Medien inKoproduktion mit ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Die Redaktion hatClaudia Tronnier.In der Kategorie Bester Spielfilm geht die ZDF-Kino-Koproduktion"Transit" in den Wettbewerb. Nominiert sind die Produzenten FlorianKoerner von Gustorf, Michael Weber und Antonin Dedet. RegisseurChristian Petzold inszenierte den Film nach dem gleichnamigen Romanvon Anna Seghers. "Transit" konkurriert außerdem um die BesteTongestaltung: Nominiert für den Preis in dieser Kategorie sindDominik Schleier, Christian Conrad, Martin Steyer und AndreasMücke-Niesytka. Der Film erzählt die Geschichte von Georg, der 1942im letzten Moment seiner Verhaftung entgehen kann, indem er dieIdentität des Schriftstellers Weidel annimmt. In Marseille trifft erauf Marie Weidel, die seit Wochen auf ihren Mann wartet und nichtweiß, dass er nicht wiederkommen wird. Zwischen den beiden Verlorenenentsteht eine leidenschaftliche Affäre. "Transit" ist eineKoproduktion des ZDF mit ARTE, Schramm Film Koerner & Weber, Berlinsowie neon productions, Marseille. Die Produzenten sind FlorianKoerner von Gustorf, Michael Weber und Antonin Dedet. Gefördert wurdeder Film vom MEDIENBOARD Berlin Brandenburg, BKM, FFA, DFFF,MINI-TRAITE und EURIMAGES. Die ZDF-Redaktion hat Caroline von Senden.Alexander Fehling ist nominiert für die Beste männliche Nebenrollein dem Politthriller "Das Ende der Wahrheit". Fehling spielt einenhochrangigen BND-Mitarbeiter, der in den internationalen Waffenhandelverstrickt zu sein scheint. Der Film von Philipp Leinemann ist eineProduktion von Walker + Worm Film in Koproduktion mit ZDF/Das kleineFernsehspiel in Zusammenarbeit mit ARTE, Hellinger/DollFilmproduktion, Philipp Leinemann und in Zusammenarbeit mit RoterFilm. Die Redaktion liegt bei Jörg Schneider, ZDF/Das kleineFernsehspiel, Doris Hepp, ZDF/ARTE, und Andreas Schreitmüller, ARTE.Ebenfalls im Wettbewerb um die Beste männliche Nebenrolle stehtMartin Wuttke für seine Rolle in der Tragikomödie "Glück ist was fürWeicheier". Wuttke spielt darin einen Familienvater, der mit seinenbeiden Töchtern alle Höhen und Tiefen durchlebt und sich stets darumbemüht, das Leben positiv zu sehen. Der Film von Silvia Wolkan (Buch)und Anca Miruna Lazarescu (Regie) wurde produziert Walker + Worm Filmmit dem ZDF/Das kleine Fernsehspiel. Die Redaktion im ZDF hat JörgSchneider.Die 69. Verleihung des Deutschen Filmpreises findet am Freitag, 3.Mai 2019, in Berlin statt.