Vier Fakten über Rotaviren (VIDEO)

Viren fühlen sich im Winter so richtig wohl. NasskalteTemperaturen, kräftige Niederschläge und geschlossene und aufgeheizteRäume sind ideale Bedingungen - auch für Rotaviren. Gerade dasImmunsystem von Säuglingen und Kleinkindern ist noch nicht gänzlichausgereift, dadurch sind die Kleinen besonders anfällig. Laut einerUmfrage(1) aus dem Jahr 2018 sind aber viele Eltern nicht ausreichendüber Rotaviren informiert. Dabei können Kinder frühzeitig vor denErregern geschützt werden.Nahezu jedes Kind erkrankt bis zum Alter von fünf Jahren einmal anRotaviren. Übertragen werden die hochansteckenden Rotavirenfäkal-oral über Schmierinfektionen. Da sie sehr widerstandsfähigsind, können die Viren auf trockenen Oberflächen wie Möbeln undSpielzeug bis zu zwei Monate überleben. Besonders in Krippen undKitas ist das Ansteckungsrisiko hoch, selbst das Desinfizieren derFlächen reicht nicht aus.Übliche Anzeichen einer Rotavirus-Infektion sind ein plötzlicherwässriger Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen. (2,3) In schwerenFällen kann es bei Säuglingen und Kleinkindern zu einem hohenFlüssigkeits- und Nährstoffverlust kommen. Der Wassermangel kann sichbei Kindern nachteilig auf ihre physische und psychische Entwicklungauswirken. Schwere Krankheitsverläufe sind in den ersten sechsLebensmonaten am häufigsten - umso wichtiger ist es daher, Säuglingeso früh wie möglich zu schützen. Seit 2013 empfiehlt die StändigeImpfkommission eine Schluckimpfung für Säuglinge. Für einenrechtzeitigen Schutz sollte die Impfserie frühzeitig begonnen werden,das heißt, je nach Impfstoff, möglichst im Alter von sechs bis zwölfWochen. Je nach Impfstoff (bestehend aus zwei oder drei Dosen) mussdie Serie bis zur 24. beziehungsweise 32. Lebenswoche abgeschlossensein.Die wichtigsten Fakten über Rotaviren und was Eltern über dieErreger wissen sollten, gibt es im Videohttps://www.youtube.com/watch?v=f0LNv8txe98&feature=youtu.be(1) Bei einer online-basierten Umfrage von Glaxo Smith Klinewurden in sechs Ländern Ländern (Deutschland, Polen, Türkei,Thailand, Indonesien, Philippinen) insgesamt 1.200 Eltern mit Kindernunter fünf Jahren befragt, sowie 300 werdende Eltern(2) http://www.infektionsschutz.de/erregersteckbriefe/rotaviren/(3) http://ots.de/BKtlyoP