Vier Cocktail-Trends vom Wettbewerb WORLD CLASS BARTENDER OF THE YEAR, die Ihre Trinkgewohnheiten im Jahr 2018 von Grund auf ändern werden

Mexiko-Stadt (ots/PRNewswire) -Die Cocktail-Kultur erlebt international einen kometenhaftenAufstieg. Nahezu 9 von 10 jüngeren Alkoholkonsumenten (88 %) trinkenneuerdings Cocktails, wenn sie ausgehen.[1] Da nun auch Asien, Nahostund Lateinamerika unter den 50 besten Bars der Welt vertreten sind,kommen die Anführer dieser Revolution tatsächlich aus aller Welt.[2]Sie bringen neue Ideen, Techniken und kulturelle Einflüsse ein undbauen eine dynamische Industrie auf, in der sich neue Trends inrasantem Tempo abzeichnen und die die Menschen weltweit zum besserenTrinken inspiriert.(Photo: http://mma.prnewswire.com/media/550860/World_Class_Cafe_Cantata_cocktail.jpg )Diesen Monat lieferten sich 55 Elite-Bartender die Schlacht desJahres anlässlich des größten Barmixer-Wettbewerbs weltweit, derWORLD CLASS BARTENDER OF THE YEAR FINALS in Mexiko-Stadt. Nahezu10.000 Bartender aus 57 Ländern traten in diesem Wettstreit um denTitel Bester Bartender der Welt an.Wenn sie gerade keine Finalisten bewerteten, trafen sich führendePersönlichkeiten aus der Speise- und Getränkeindustrie, um diewichtigsten Trends zu besprechen, die sie für das kommende Jahrerwarten.Diageo Global "Cocktailian" Lauren Mote leitete eineDiskussionsrunde, an der u. a. der legendäre Mixologe Dre Masso, deraustralische Moderator und Richter von MasterChef Matt Preston, AlexKratena (ehemals von Artesian, dem dreifachen Gewinner des "World'sBest Bar"-Preises) und der WORLD CLASS BARTENDER OF THE YEAR 2014,Charles Joly, teilnahmen.Das Trend-Gremium prognostizierte größere Nachhaltigkeit,Signatur-Getränke, die Verbindung zwischen Mixgetränken und HauteCuisine sowie eine Zunahme der häuslichen Cocktail-Kreationen. AlsBeispiele wurden bei der Veranstaltung einige spektakuläre Cocktailsgemixt.Nachhaltige Getränke - In einer kürzlichen Umfrage unterVerbrauchern sagte nahezu einer von zwei Kunden, dass er bereit wäre,einen Aufpreis von 10 % für sozial verantwortliche undumweltfreundliche Ware zu zahlen. Daher würde sich dieser Kurs fürBarbesitzer nicht nur in puncto Umweltfreundlichkeit, sondern auchgeschäftlich auszahlen.Dre Masso meinte dazu: "Nachhaltige und wiederverwendbare Methodenund Bestandteile werden immer wichtiger. Mixologen, die sich dieserRealität stellen, werden erfolgreich sein."Signatur-Getränke - Einer der ersten Cocktail-Innovatoren,Giuseppe Cipriani, kreierte im Venedig der Dreißigerjahre denBellini, und heute ist ein Besuch im Zuhause des Bellini, Harry'sBar, ein Muss. Verbraucher geben inzwischen 5 % mehr fürLuxuserlebnisse als Luxusgüter aus[3], und Barbesitzer und Mixologenkönnen sich das im Jahr 2018 zunutze machen.Alex Kratena sagte: "Ich erwarte, dass mehr trendige Barbetreiberund Bartender besondere Drink-Erlebnisse kreieren werden, die überdas Erwartete hinausgehen, und Signatur-Getränke auf den gleichenStellenwert bringen werden wie Degustationsmenüs in derRestaurantwelt."Kulinarische Cocktails - Dieser Trend ist in einigen der Top-Barsder Welt zu beobachten und gelegentlich mit aufsehenerregendenErgebnissen - sei es nun ein mit Foie gras und Salzkaramellaufgegossener Manhattan oder vielleicht ein'Margherita'-Pizza-Cocktail.Matt Preston sagte: "Mit dem Aufstieg der Starköche undzunehmendem Interesse an Haute Cuisine experimentieren nun auch diefortschrittlichsten Mixologen mit Geschmacksnoten, Texturen, Zutatenund Techniken, die sie ihren Kollegen aus der gehobenen Kücheabgeschaut haben.Von der Schock-Cuisine und Hardcore-Fermentierung zur extremenLokalität und dem Wachstum des Restless-Palate-Syndroms können diekulinarische und mixologische Welt so viel voneinander lernen."Cocktails zu Hause - Forschungsergebnisse zeigen, dass 73 % derjüngeren Alkoholkonsumenten bei besonderen Anlässen Cocktails zuHause genießen.[4] Und sie substituieren Zutaten aus ihrenKüchenschränken, um abenteuerlichere Cocktails zu mixen.Charles Joly sagte: "Statt einfach eine Flasche Wein zu entkorken,wenn die Gäste erscheinen, ist der nächste logische Schritt fürCocktail-Aficionados die Komposition optisch begeisternder Cocktailszu Hause, wenn sie Gäste unterhalten."Lauren Mote fügte hinzu: "Das Ziel der WORLD CLASS ist es nichtnur, den besten Bartender in der Welt zu finden, sondern wir möchtenauch Cocktail-Enthusiasten rund um die Welt zu besseren Drinksinspirieren und Heim-Bartender dazu ermutigen, die Möglichkeiten zuerforschen und ihre eigenen Signatur-Cocktails in ihrer Küche zukreieren."Lauren setzte die vier Trends mit den folgenden Rezepten in dieRealität um:Nachhaltige Getränke: Café CantataKetel One Vodka, Banana, Vermouth, kalt gebrauter mexikanischerEspresso, Teeblätter und -blüten, Bittered Sling Arabica CoffeeBittersSignatur-Cocktail: Wachholder-VanillelimonadeTanqueray No. TEN Gin, Campari und Manzanilla Sherry, geläuterterWassermelonensaft, mexikanische Vanilleschoten, vor Ort hergestellterKombucha, Bittered Sling Plum and Rootbeer Bitters (die gesamteMischung sollte mit Kohlensäure versetzt, in Flaschen abgefüllt undverschlossen werden)Kulinarischer Cocktail: Kernel HorchataRon Zacapa 23 YO Rum, Calvados und Oloroso Sherry, stärkehaltigeReis- und Mandelmilch, Kakao, mexikanische Gewürze, Bittered SlingMoondog Latin American BittersCocktails-zu-Hause-Cocktail: Pantry-PunschJohnnie Walker Black Label, Red Vermouth, Mango & Black PepperShrub, kalt gebrauter schwarzer Ceylon-Tee, Bittered Sling KensingtonAromatic BittersDie neuesten Trends und Rezepte finden Sie untermakeitworldclass.com (https://www.theworldclassclub.com/).[1] Forschung von Cellar Trends[2] World's 50 Best Bars-Bericht 2017[3] Bain & Company: weltweite Marktstudie für Luxusgüter 2016[4] Forschung von Cellar TrendsPressekontakt:Global Press Office (UK)Smarts CommunicateE: worldclass@smartscommunicate.comT: +44(0)2890-395-500Original-Content von: Diageo World Class, übermittelt durch news aktuell