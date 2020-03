Vienna Insurance Group Aktie: Wachstumskurs fortgesetzt

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

VIG setzte in den ersten 9 Monaten ihren Wachstumskurs fort. Ein deutliches Plus bei den Prämien und beim Ergebnis vor Steuern untermauert die stabile Aufwärtsentwicklung in 2019. Die Bruttoprämien sind um 6,7% auf 7,85 Mrd € gewachsen. Alle Versicherungssparten verzeichneten ein Prämienplus. In der Krankenversicherung und in der Sonstigen Sachversicherung waren die Wachstumsraten sogar zweistellig. Die prämienmäßig höchsten Wachstumsraten leisteten Bulgarien ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



