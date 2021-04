Vienna Insurance Group Aktie: VIG setzt auf Expansion und Digitalisierung

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

VIG steigerte in den ersten 9 Monaten die Bruttoprämien um 17% auf 8 Mrd €. Das Ergebnis fiel jedoch um 22,7% auf 175 Mio €. Der Rückgang ist zum einen auf eine Good-will-Wertminderung durch Akquisitionen in Bulgarien, Kroatien und Georgien zurückzuführen. Zum anderen fiel das Finanzergebnis aufgrund der Entwicklungen am Kapitalmarkt um 18,2% auf 513 Mio €. Die Expansion in den ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



