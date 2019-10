Vienna Insurance Group Aktie: Bitte unbedingt beachten!

Weitere Suchergebnisse zu "Vienna Insurance":

VIG blickt auf ein solides 1. Halbjahr zurück. Die Bruttoprämien legten um 5,6% auf 4,9 Mrd € zu. Besonders dynamisch entwickelten sich die osteuropäischen Märkte mit Wachstumsquoten von 19,5% in Polen, 33% im Baltikum und 42,9% in Bulgarien. Obwohl die Prämieneinnahmen am Heimatmarkt Österreich mit einem Plus von 2,1% nur unterdurchschnittlich stiegen, kletterte das Segmentergebnis vor Steuern um 14,6% auf 87,9 ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung